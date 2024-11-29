Kozan\'daki Portakal Simgesinin Durumu Açıklandı

Güncel

Kozan'ın çalındığı iddia edilen 'Portakal' simgesinin nerede olduğu ortaya çıktı

Belediyeye ait Kozan yazılı logonun 'O' harfi yerine yerleştirilen portakalın fırtınada hasar gördüğü ortaya çıktı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde belediyeye ait Kozan yazılı logonun 'O' harfi yerine yerleştirilen portakalın kaybolması sosyal medyada gündem olunca gerçek ortaya çıktı. Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, portakal simgesinin fırtınada zarar gördüğünü ve yenileneceğini söyledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde belediyeye ait Kozan yazılı logonun 'O' harfi yerine yerleştirilen portakalın çalındığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar portakalın çalındığını düşünürken gerçek başka çıktı. Portakal simgesinin 24 Kasım'da yaşanan fırtınada hasar gördüğü ve Kozan Belediyesi tarafından yenileceği öğrenildi.

İlçede yaşayan Hediye Portakal isimli vatandaş da, "Portakal gelene kadar ilçemize gelen misafirleri biz karşılarız 'hoş geldin' deriz. İlçede yaşayan bir esnafım. Hemen soy ismime sahip çıkmalıyım dedim ve geldim. Kozan'ın kalbi çalındı dediler. Kalbimizi portakalımızı kimse çalamaz. Rüzgarda hasar görmüş yeniden gelecekmiş bizde burada tebessüm ederek karşılama yapalım istedik" dedi.

"Yenilenerek ilçemize geri gelecek"

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban da ilçenin simgesinin çalınmadığını ifade ederek, "Kozan'ımızda kimse böyle bir şey yapmaz. Kozan'a geri gelecektir. Kozan Belediyemizin ilçemize kazandırmış olduğumuz yazımızdaki simge portakalımız 24 Kasım'da yaşanan fırtınada hasar görmüştü. Yenilenerek ve daha da güzel simge haline gelerek ilçemize geri gelecek. Kozan Belediye Başkanımız Mustafa Atlı'nın talimatı ile yeniden kısa sürede yerinde olacak. Çalınmamıştır" diye konuştu.