Kozcağız Barajı Su Tutmaya Başladı - Son Dakika
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Kozcağız Barajı Su Tutmaya Başladı

Kozcağız Barajı Su Tutmaya Başladı

Bartın'daki Kozcağız Barajı, tarımsal sulama ve sel koruması için su tutmaya başladı.

16.09.2024 14:34
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BARTIN'ı büyük ölçüde sel taşkınlarından koruyacak ve tarımsal sulamaya destek verecek olan Kozcağız Barajı, su tutmaya başladı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "23 yılda gerçekten tarih yazıldı. Sadece 2 rakamla bunu paylaşmak isterim ki; su ve sulama alanında 10 bini geçmiş proje bitti ve hizmete alındı. Baraj ve gölet anlamında bin 744 adet baraj ve göleti tamamladık" dedi.

Kocanaz Irmağı'nın Kozcağız beldesi girişine 2014 yılında yapımına başlanan 54 metre yüksekliğindeki Kozcağız Barajı, su tutmaya başladı. Bu kapsamda, 46 milyon metreküp su tutma özelliğiyle 21 bin dekarlık alanda tarımsal sulamaya katkı verecek Kozcağız Barajı'nda tören düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mehmet Akif Balta, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman ve protokol üyeleri katıldı.

'ÜLKEMİZ 23 YILDA TARİH YAZDI'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, törende yaptığı konuşmada; 23 yılda savunma sanayisinden ulaşıma, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar birçok kronik meseleyi çözdüklerini belirterek, "23 yılda gerçekten tarih yazıldı. Sadece 2 rakamla bunu paylaşmak isterim ki, su ve sulama alanında 10 bini geçmiş proje bitti ve hizmete alındı. Sadece baraj ve gölet anlamında 1744 adet baraj ve göleti tamamladık. Gerçekten bu bir tarihtir. Öbür taraftan çok ileri bir mühendislikle başka ülkelere de adeta örnek olacak düzeyde 127 adet yer altı barajı inşa ettik. Sadece yer üstünden değil, yer altında da bir depolama sisteminden bahsediyorum. Elbette bu hizmetlerin hepsinin olabilirliği bir tek şartla gerçekleşti, milletimiz bize güvenmeye ve inanmaya devam etti. İstikrarın devamını arzu etti ve biz de milletimize verdiğimiz sözleri, hamdolsun bir bir gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bartın'ı ve Kozcağız'ı sel taşkınlarından koruyacak, aynı zamanda tarımsal sulamada katkı verecek Kozcağız Barajı'nın hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından barajın derivasyon tünelinin girişine beton atma işlemi gerçekleşti.

Kaynak: DHA

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