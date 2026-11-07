Krakow\'da ana meydanda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

(ANKARA)- Polonya'nın Krakow kentindeki ana meydanda düzenlenen silahlı saldırıda dördü kadın 6 kişi hayatını kaybetti, ikisi polis 15 kişi yaralandı. Polis tarafından vurularak yakalanan saldırgan hastaneye kaldırıldı. Başbakan Donald Tusk, olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını belirterek, siyasetçilere trajediyi siyasi amaçlarla kullanmama çağrısı yaptı.

Polonya'nın Krakow kentinin tarihi merkezindeki Rynek Glowny Meydanı'nda silahlı saldırı düzenlendi. Yerel saatle 15.00 sıralarında meydana aracıyla giren saldırganın, otomobilinden çevredeki insanlara rastgele ateş açtığı bildirildi.

Associated Press (AP) ve Euronews'ün aktardığına göre, saldırıda dört kadın ve iki erkek yaşamını yitirdi. Malopolska bölgesel yönetimi, yaralı sayısının 15 olduğunu açıkladı. Yaralılar arasında saldırgana müdahale eden iki polis de bulunuyor.

SALDIRGAN VURULARAK YAKALANDI

Polis, Polonya vatandaşı olduğu belirlenen saldırganın, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada yaralı olarak yakalandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Malopolska polisi, ikinci bir saldırganın arandığı yönündeki haberleri yalanlayarak şüphelinin tek başına hareket ettiğini bildirdi.

AP'nin haberinde, 24 yaşındaki saldırgan askeri tarzda kıyafetler ve kurşun geçirmez yelek giydiği belirtildi. Uzun namlulu silah kullanan şüphelinin aracında başka silahlar ve mühimmat da bulundu. Saldırının nedeni henüz açıklanmadı.

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, müdahale sırasında yaralanan polislerden birinin üç kurşun yarası aldığını, durumunun çok ciddi olduğunu ve ameliyata alındığını belirtti. Kierwinski, polislerin hızlı müdahalesi sayesinde saldırganın kısa sürede yakalandığını kaydetti.

Krakow Belediyesi'nin açıklamasına göre, saldırı sırasında bir tramvaya da ateş açıldı. Vatman kabininin camı kırılırken tramvaydaki yolcular ve vatman yaralanmadı. Belediye bünyesinde kriz masası oluşturuldu. Yetkililer, polis ve sağlık ekiplerinin çalıştığı alanlardan uzak durulması ve görevlilerin talimatlarına uyulması çağrısında bulundu.

TUSK'TAN SİYASETÇİLERE ÇAĞRI

Polonya Başbakanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, İçişleri Bakanı tarafından düzenli olarak bilgilendirildiğini ve polisin saldırının arka planıyla tüm koşullarını araştırdığını belirtti.

Tusk, daha sonraki paylaşımında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek müdahale sırasında hayatlarını riske atan polisleri takdir etti. Tüm siyasi görüşlerden siyasetçilere seslenen Tusk, "Bu trajediyle oynamayın. Bu suçun tüm koşullarını aydınlatacağız" ifadelerini kullandı.

NAWROCKI: POLONYALILARIN GÜVENLİĞİ MUTLAK BİR ÖNCELİKTİR

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Krakow'daki olaylara ilişkin haberleri büyük endişeyle karşıladığını belirterek saldırıdan etkilenenlerin ve ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

İlgili birimlerle temas halinde olduğunu ve olayın tüm koşullarının açıklığa kavuşturulmasını beklediğini kaydeden Nawrocki, Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı'nın Krakow'a doğru yola çıktığını bildirdi. Nawrocki, "Polonyalıların güvenliği mutlak bir önceliktir" açıklamasını yaptı.

VON DER LEYEN'DEN DAYANIŞMA MESAJI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Saldırıdan etkilenenlerin, yakınlarının ve Krakow halkının yanında olduğunu belirten von der Leyen, hayatlarını tehlikeye atarak müdahale eden polislere teşekkür etti. Von der Leyen, "Avrupa, Polonya ile acıda ve dayanışmada birleşiyor" ifadesini kullandı.