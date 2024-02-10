Kredi Kartıyla Ödenen Araç Muayene Ücreti İadesi İçin Başvuru

KONYA'da Hüseyin Özdemir, gittiği araç muayene istasyonunda otomobilinin vize işlemi ücretini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan 128,18 TL farkın kendisine geri ödenmesi için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Alınan farkın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğunu belirten Özdemir, "Amacımız burada 128,18 TL'nin kesilmesi değil. Bundan sonra vatandaşların mağdur olmamaları için ben şikayetimi oluşturdum. Öncü olmak vesilesiyle insanların bu durumu dikkate almasını istiyorum" dedi.
Otomotiv yedek parçası satışı yapan Hüseyin Özdemir (34), 28 Aralık 2023'te otomobilini vize işlemleri için Seydişehir ilçesindeki araç muayene istasyonuna götürdü. Özdemir, 1130,44 TL vize işlemi ücretini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için 128,18 TL daha fark alınıp, ödemeyi gerçekleştirdi. Durumu avukatı Emre Akman ile paylaşan Özdemir, alınan 128,18 TL farkın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasına aykırı olduğunu öğrenince iadesi için 7 Şubat'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Özdemir, Tüketici Hakem Heyet'ine başvurmasındaki amacının paranın iadesinden ziyade, vatandaşların bilinçlenmesine ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olan bu uygulamanın sona ermesi olduğunu belirtti. Yaşadıklarını anlatan Özdemir, şunları söyledi:
"Yılbaşından üç gün önce Seydişehir ilçesinde muayene randevusu aldım. Aldığım saat ve randevuda aracımı muayeneye götürdüm. İşlemleri yaptıktan sonra sıra ödemeye geldi. Kredi kartıyla ödeme yapılacağında fark alındığını gişedeki görevli söyledi. Ben de o an için alınan farkın nedenini sormadım. Kabul ederek ödememi yaptım. Aracım da zaten muayeneden geçmedi. Avukatıma danıştım ve alınan farkın yasal olmadığını öğrendim. Ben de hakkımı yasal olarak aramak istedim. Gereken işlemleri de avukatım aracılığıyla başlattım. Amacımız burada 128,18 TL'nin kesilmesi değil. Bundan sonra vatandaşların mağdur olmamaları için ben şikayetimi oluşturdum. Öncü olmak vesilesiyle insanların bu durumu dikkate almasını istiyorum."
'TÜKETİCİ KANUNU'NA AYKIRILIK TEŞKİL EDİYOR'
Özdemir'in avukatı Emre Akman, alınan ücretin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz ki aracı muayene ettirmek için bir ücret var. Bu ücreti nakit ödediğinizde 1130,44 TL, ancak kredi kartıyla ödediğimizde 128,18 TL ekstra üzerinde bir fark koyarak bu para tahsil ediliyor. Sadece müvekkilimden değil. Tüm insanlardan bu para tahsil ediliyor. Bu durum Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a tamamen aykırı. Çünkü kredi kartta artık günümüzde her yerde geçerli. Bunun kesinlikle göz önüne alınması gerekiyor. Kartla vatandaş ödeme yapıyor diye, kesinlikle bir fark alınması kabul edilemez. Bu durum kesinlikle hukuka aykırı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a dayanarak Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayetimizde bulunduk. Şu an süreç devam ediyor. Amacımız kesinlikle bizden alınan farkın geri iadesi durumu değil. Buradaki durum kesinlikle karttan ödeniyor diye vatandaştan ekstra haksız olarak Tüketici Kanunu'na aykırı olarak bir ödeme alınıyor olmasıdır" diye konuştu. (DHA)
Hatay'da 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğunun cesetlerinin yaylada toprağa gömülü halde bulunmasının ardından gözaltına alınan şahıs cinayeti itiraf etti. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı öğrenildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Kredi Kartıyla Ödenen Araç Muayene Ücreti İadesi İçin Başvuru - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?