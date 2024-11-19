Kruvaziyer Yolcu Sayısında Rekor Artış - Son Dakika
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Kruvaziyer Yolcu Sayısında Rekor Artış

Türkiye, 2023'ün 10 ayında limanlarına 1.76 milyon kruvaziyer yolcu ağırladı.

19.11.2024 14:46
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın 10 ayında Türk limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 artışla 1 milyon 766 bin 323 kişi olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğünün ekim ayı istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin kruvaziyer gemi turizminin önemli destinasyonlarından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Bir yarımada olan ülkemizin turizm potansiyelini en üst seviyede kullanabilmek için çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, ulaşım ve turizmin, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında birbirini tamamlayan iki temel sektör olduğunu belirterek, limanların, kültürel ve turistik zenginliklerin dünya çapında tanıtılması için kritik öneme sahip olduğunu aktardı.

Bu yılın ekim ayında limanlara uğrayan kruvaziyer gemi sayısının 195'e ulaştığını bildiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gemilerle limanlarımıza gelen yolcu sayısı da bu dönemde 295 bin 892 kişi oldu. Yılın 10 ayında ise limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 1112, limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 artışla 1 milyon 766 bin 323 kişi oldu."

"Kuşadası Limanı en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu"

Uraloğlu, en fazla kruvaziyer geminin geldiği ilk üç limana ilişkin de bilgi verirken, "Kuşadası Limanı, ocak-ekim döneminde 501 kruvaziyerle en fazla geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanı'nı 184 kruvaziyer gemiyle İstanbul limanları ve 92 gemiyle Bodrum takip etti." değerlendirmesinde bulundu.

Kuşadası Limanı'nın ekim ayında da 89 gemiyle zirvedeki yerini pekiştirdiğini aktaran Uraloğlu, geçen ay ikinci sırayı 34 gemiyle İstanbul limanlarının aldığını, bu limanları 17 gemiyle Bodrum'un takip ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayılarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Kuşadası Limanı, ocak-ekim döneminde 791 bin 300'le en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Bu limanı, 402 bin 226 yolcuyla İstanbul limanları ve 153 bin 369 yolcuyla İzmir takip etti. Ekim ayında da sıralama değişmedi. Kuşadası Limanı 137 bin 898, İstanbul limanları 64 bin 509 ve İzmir 24 bin 580 yolcuyu ağırladı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kruvaziyer Yolcu Sayısında Rekor Artış - Son Dakika

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