KSÜ ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörleri, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Prof. Dr. Yasım, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" adlı fotoğrafını seçen Yasım, "Gazze: Kanıt"da Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" adlı karesine oy verdi.

Yasım, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Hamit Yalçın'ın "Masal ülkesi", "Haber"de Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Spor"da da Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" adlı fotoğraflarını tercih etti.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Yasım, "Hangi fotoğrafa oy verebileceğime kolay karar veremedim. Özellikle Gazze: Kanıt kategorisindeki seçkide çok zorlandım. O fotoğraf kareleri geçekten de içimizi acıttı. Gazze kategorisinde masum bir çocuğumuzun bakışlarını yansıtan kareyi seçtim. Fotoğraf karelerinin her biri ayrı bir sanat eseri." dedi.

Malatya

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise "Haber" kategorisinde Yair Palti'nin "S.O.S", "Çevre ve Yaşam"da Mustafa Yalçın'ın "Paris sokakları", "Spor"da Sergei Gapon'un "Sahada isyan" karesini seçti.

Prof. Dr. Bentli, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha Gayret", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Montaser Alsawaf'ın "Masumiyet" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Türkiye'de çok büyük bir afet yaşandığını, depremin 2023 yılının en önemli olaylarından biri olduğunu anlatan Bentli, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının yılın kareleri oylamasında, Gazze ile ilgili fotoğraflar ve yaşadığımız deprem felaketinde askerlerimizin özellikle ilk andan itibaren sahada olan fotoğrafları, uzun bir süre göçük altında kalan vatandaşlarımızın çıkarılması bizleri oldukça etkiledi. AA'ya yapmış olduğu bu çalışmalardan dolayı teşekkürlerimi sunarım."