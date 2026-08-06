Kuaför, Nefes Borusuna Cisim Kaçan Kadını Kurtardı - Son Dakika
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Kuaför, Nefes Borusuna Cisim Kaçan Kadını Kurtardı

Kuaför, Nefes Borusuna Cisim Kaçan Kadını Kurtardı
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Altındağ'da kuaför, Heimlich manevrasıyla nefes borusuna cisim kaçan kadını kurtardı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir kuaförün önünde nefes borusuna cisim kaçan kadın, kuaför çalışanının yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bir kuaför dükkanının önünde meydana geldi. Sokakta nefes borusuna bir cisim kaçan kadın, nefes almakta zorlanmaya başladı. O sırada kuaför dükkanının önüne gelen kadın, işaret diliyle çalışandan yardım istedi. Kadının nefes almakta zorlandığını gören kuaför çalışanı, Heimlich manevrasıyla soluk borusuna kaçan cismin çıkartılmasını sağladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde çalışanın Heimlich manevrası uyguladığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Altındağ, Güvenlik, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuaför, Nefes Borusuna Cisim Kaçan Kadını Kurtardı - Son Dakika

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