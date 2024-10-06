Kuala Lumpur Düşünce ve Medeniyet Forumu İstanbul\'da başladı

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Kuala Lumpur Düşünce ve Medeniyet Forumu'nun 7. Yıllık Konferansı, "Uyanışın Öncüsü Filistin" başlığı ile İstanbul'da başladı.

Esenyurt'taki bir otelde gerçekleştirilen forum, Kur'an-ı Kerim okunması ve Kuala Lumpur Forumu'nun çalışmalarının anlatıldığı video gösterimi ile başladı.

Forumda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Aksa Tufanı Operasyonu'nun yıl dönümünde, bir yıllık sürecin dünyadaki düzenin ve bu düzenin oluşturduğu kurum ve kuruluşların gerçek yüzünü bütün insanlara gösterdiğini söyledi.

Filistin'in, insanlığın uyanışının öncüsü olduğunu dile getiren Turan, İslam ülkelerinin birleşmesi ve bu azgınlığa karşı yapılması gerekenlerin en iyi biçimde ortaya koyulması gerektiğini belirtti.

Filistin'de cereyan eden hadiseler karşısında akıl ve vicdan sahibi insanların harekete geçmeye başladığını ifade eden Turan, "Evlerimiz, camilerimiz, okullarımız yıkılıyor. Gençlerimiz, kadınlarımız, ihtiyarlarımız, liderlerimiz şehit ediliyor. Bugün Gazze'de kardeşlerimiz bütün bir dünyaya sabrın, metanetin, direnişin, kahramanlığın ve cesaretin, insanlık adına kurulmuş ne kadar güzel cümle ve kavram varsa onların ne olduğunu fiilen yaşantılarıyla gösterdiler. Demek ki Gazze bugün yeryüzünde, bütün bir dünyadan daha büyük ve güçlü olduğunu gösterdi. Öldürülerek savaş kaybetmezsiniz. Savaşı yenilenler değil, vazgeçenler kaybederler. Gazze bugün, her gün vurulsa da vazgeçmeyerek yenilmedi. Yenilmediğini bütün dünyaya, başta bizlere öğretti." diye konuştu.

Gazze'de bir yıl önce başlatılan soykırımın bugün Lübnan'da devam ettirilmek istendiğini ve Filistin halkının bütün mazlumlar adına bedel ödediğini söyleyen Turan, "Filistin'e barış gelmeden Orta Doğu'ya barış gelmesi, Orta Doğu'ya barış gelmeden de dünyada hiçbir kimsenin rahat ve huzur görmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde çocuk, hasta, kadın, erkek ve yaşlı denmeden, okul, hastane, ev ayırt edilmeksizin tam bir yok ediş ve soykırım yaşandığını vurguladı.

Müslümanların haysiyetinin bir avuç siyonist tarafından bir yıldır ayaklar altında ezildiğini ifade eden Acar, "Bundan önceki İsrail-Arap çatışması ve diğer Filistin eylemlerinde Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan hiç olmazsa bazı yaptırım kararları çıkmıştı. Niye halimiz böyle? Bu soruya geçerli bir çözüm bulmak durumundayız." dedi.

Acar, yaşanan katliamın din sorununun ötesinde bir insanlık meselesi olduğunu sözlerine ekledi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Onursal Başkanı Mehmet Güney ise Türkiye ayağında sorumluluk aldıkları bu forumun, sadece Türkiye'yi ve Filistin'i değil, insanlığı ilgilendirecek hayırlı çalışmalar için bir zemin olduğunu söyledi.

Kuala Lumpur Düşünce ve Medeniyet Forumu Başkanı Dr. Mahattir bin Muhammed'in video mesajının ardından programın ilk oturumu sona erdi.

Forum, 8 Ekim Salı günü kapanış oturumu ile tamamlanacak.