Küba açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Guantanamo bölgesine bağlı Maisi'nin 49 kilometre güneybatı açıkları olduğunu duyurdu.
Yaklaşık 11,6 kilometre derinlikte meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
