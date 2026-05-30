Küba Barış Ülkesi Olma Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küba Barış Ülkesi Olma Vurgusu

Küba Barış Ülkesi Olma Vurgusu
30.05.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba, ABD'nin tehdit açıklamalarını reddederek barışsever bir ülke olduğunu belirtti.

HAVANA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Küba Birleşmiş Milletler Derneği, Küba'nın barışsever bir ülke olduğunu, ABD veya başka bir ülke için hiçbir tehdit oluşturmadığını belirtti.

Küba Birleşmiş Milletler Derneği Başkanı Norma Goicochea, cuma günü Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenen basın toplantısında, "ABD hükümeti, Küba'nın kendisi ya da başka bir ülke için olağanüstü bir tehdit oluşturmadığını gayet iyi biliyor. Biz bir barış ülkesiyiz ve Küba'nın barışçıl tutumu her zaman kanıtlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Goicochea, ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Ocak 2026'da imzaladığı, adaya petrol ambargosu uygulayan ve Küba'yı ABD için "sıra dışı ve olağanüstü" bir tehdit olarak nitelendiren başkanlık kararnamesine atıfta bulundu.

Goicochea, herhangi bir askeri müdahalenin başta çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve diğer savunmasız gruplar olmak üzere siviller arasında can kayıplarına yol açacağı uyarısında bulundu.

Goicochea ayrıca, ABD Adalet Bakanlığı'nın Küba Devrimi lideri Raul Castro'ya yönelik, Castro karşıtı "Brothers to the Rescue" (Kurtarma Kardeşleri) grubuna ait iki uçağın 1996 yılında düşürülmesinde rol oynadığı suçlamalarını "yasadışı ve yanıltıcı" olarak nitelendirerek eleştirdi.

94 yaşındaki Castro, olayın yaşandığı dönemde Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanı olarak görev yapıyordu. Havana yönetimi, uçakların Küba hava sahasında düşürüldüğünü ve Küba'nın meşru müdafaa hakkını kullandığını savunuyor.

Dernek, uluslararası toplumu ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargonun sona erdirilmesi, adanın ABD'nin terörizmi destekleyen devletler listesinden çıkarılması ve 29 Ocak ve 1 Mayıs 2026 tarihlerinde çıkarılan başkanlık kararnamelerinin iptal edilmesi yönünde talepte bulunmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba Barış Ülkesi Olma Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
İstanbul’da fetih coşkusu Mehteran gösterisine yoğun ilgi İstanbul'da fetih coşkusu! Mehteran gösterisine yoğun ilgi
Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor Aile korku içinde Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor! Aile korku içinde
Adalet Bakanlığı, e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletecek Adalet Bakanlığı, e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletecek
Zeynep Sönmez, Fransa Açık’ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi
Daha 16 yaşındaydı Doğum gününde hayatını kaybetti, ailesi yıkıldı Daha 16 yaşındaydı! Doğum gününde hayatını kaybetti, ailesi yıkıldı

12:14
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
11:38
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:53
CHP’de 2 ayrı bayramlaşma Kalabalık her geçen saniye artıyor
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor
10:49
Türkan Biçer’in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
10:37
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 12:27:42. #7.12#
SON DAKİKA: Küba Barış Ülkesi Olma Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.