Küba'da Binlerce Kişi Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi

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Küba'da sabahın erken saatlerinde bir araya gelen binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Başkent Havana'daki Onur Meydanı'nda, Genç Komünistler Birliği (UJC) tarafından organize edilen etkinliğe Kübalılar yoğun ilgi gösterdi.

Filistin'e destek gösterisine başta Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel olmak üzere tüm kabine üyeleri de katıldı.

Gösteriye katılanlar, sıklıkla Filistin'e destek sloganları atarken, bir yandan da İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılara tepki gösterdi.

"Soykırımcı İsrail", "Refah'tan elini çek" ve "Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıyan kalabalık gruplar, Filistin ile dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu.

Devlet Başkanı Canel, X sosyal medya platformundan kalabalığın görselini paylaşarak, "Filistin, derin acı çekiyor, kendi halkını acımasızca bombalayanların cezasız kalması çok öfke verici. Küba, bu işlenen suçlar karşısında asla kayıtsız kalmayacak ve Kübalılar daha iyi bir dünya için yürüdü. Bu kadar vahşet, bu kadar taciz ve bu kadar cezasızlık yeter." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olduğunu vurgulayan Canel, "İsrail, canice ve aralıksız şekilde Gazze'yi bombalıyor, ABD'den ikiyüzlülüğüne son vermesini istiyoruz." dedi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Filistin bayrakları taşıyan Kübalıların alanı tamamen doldurduğu görüldü.