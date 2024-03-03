Küba'da Binlerce Kişi Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küba'da Binlerce Kişi Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi

Küba'nın başkenti Havana'da binlerce kişi, Genç Komünistler Birliği tarafından organize edilen Filistin'e destek gösterisine katıldı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve kabine üyeleri de etkinliğe katılarak İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılara tepki gösterdi. Kalabalık gruplar, Filistin ile dayanışma içerisinde olduklarını göstermek için dövizler taşıdı ve sloganlar attı. Devlet Başkanı Canel, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, Küba'nın bu suçlara kayıtsız kalmayacağını ve daha iyi bir dünya için mücadele edeceklerini belirtti.

03.03.2024 03:31  Güncelleme: 03:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba'da sabahın erken saatlerinde bir araya gelen binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Başkent Havana'daki Onur Meydanı'nda, Genç Komünistler Birliği (UJC) tarafından organize edilen etkinliğe Kübalılar yoğun ilgi gösterdi.

Filistin'e destek gösterisine başta Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel olmak üzere tüm kabine üyeleri de katıldı.

Gösteriye katılanlar, sıklıkla Filistin'e destek sloganları atarken, bir yandan da İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılara tepki gösterdi.

"Soykırımcı İsrail", "Refah'tan elini çek" ve "Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıyan kalabalık gruplar, Filistin ile dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu.

Devlet Başkanı Canel, X sosyal medya platformundan kalabalığın görselini paylaşarak, "Filistin, derin acı çekiyor, kendi halkını acımasızca bombalayanların cezasız kalması çok öfke verici. Küba, bu işlenen suçlar karşısında asla kayıtsız kalmayacak ve Kübalılar daha iyi bir dünya için yürüdü. Bu kadar vahşet, bu kadar taciz ve bu kadar cezasızlık yeter." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olduğunu vurgulayan Canel, "İsrail, canice ve aralıksız şekilde Gazze'yi bombalıyor, ABD'den ikiyüzlülüğüne son vermesini istiyoruz." dedi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Filistin bayrakları taşıyan Kübalıların alanı tamamen doldurduğu görüldü.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Miguel, Havana, Gazze, Küba, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'da Binlerce Kişi Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kütahya'da asker eğlencesi sonrası çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
    03:49 Kütahya'da asker eğlencesi sonrası çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

    Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'nde bir asker eğlencesinin ardından iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Zengin tabancayla vurularak hayatını kaybederken, Mustafa Açıkgöz ise başına aldığı darbeyle yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

  • Keçiören'deki Tadilat Kavgasının Şüphelisi Yakalandı
    03:43 Keçiören'deki Tadilat Kavgasının Şüphelisi Yakalandı

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan tadilat nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi olan Recep Can Ö, polis tarafından yakalandı. Özgürce saklanmak için mağara ve boş arazilere gizlendiğini söyleyen şüpheli, ilk ifadesinde suçunu itiraf etti.

  • Takla atan araç 50 metre sürüklendi: 1'i ağır 4 yaralı
    03:07 Takla atan araç 50 metre sürüklendi: 1'i ağır 4 yaralı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Oylat Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada takla atan hafif ticari araç 50 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla mitinginde halka seslenecek
    02:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla mitinginde halka seslenecek

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde halka seslenecek.

  • İnegöl'de kaza: Takla atan araç 50 metre sürüklendi, 4 kişi yaralandı
    02:55 İnegöl'de kaza: Takla atan araç 50 metre sürüklendi, 4 kişi yaralandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Oylat Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada, takla atan hafif ticari araç 50 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
    02:28 Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve motosiklet karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan araçların sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

  • Kayganlaşan yol kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı
    02:22 Kayganlaşan yol kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

    Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir otomobil başka bir araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

  • Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
    02:16 Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

    Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Burdur merkez Konak mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

  • Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
    02:08 Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

    Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil motosiklete çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumları ciddiyetini koruyor. Soruşturma başlatıldı.

  • Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı
    02:02 Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı

    Sivas'ta Kayseri Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir otomobil, başka bir araca arkadan çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


00:13 Galatasaray’da derbi öncesi deprem Takımın yıldızı kadro dışı kaldı Galatasaray'da derbi öncesi deprem! Takımın yıldızı kadro dışı kaldı
23:09 İsrail 6 hafta sürecek ateşkesi kabul etti, gözler Hamas’a çevrildi İsrail 6 hafta sürecek ateşkesi kabul etti, gözler Hamas'a çevrildi
22:50 Seçil Erzan’ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı Seçil Erzan'ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı
22:05 CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş’a depremzededen tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a depremzededen tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin?
21:19 Erzincan’da altın madeni sahasındaki toprak kayması soruşturmasında 2 mühendis tutuklandı Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kayması soruşturmasında 2 mühendis tutuklandı
23:22 ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Meloni’nin saçlarını öptü ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Meloni'nin saçlarını öptü
22:43 Avukatı, müvekkilinden habersiz 9 yıl boyunca aldığı nafakayı kendisi için kullandı: Biz o parayı yemişiz Avukatı, müvekkilinden habersiz 9 yıl boyunca aldığı nafakayı kendisi için kullandı: Biz o parayı yemişiz
22:05 Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü
21:40 Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı Herkes duvardaki detaya takıldı Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes duvardaki detaya takıldı
20:59 TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
20:38 Kanarya’ya ilk yarı yetti Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda yendi Kanarya'ya ilk yarı yetti! Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda yendi
20:25 Sultangazi’de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi
20:21 Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü
20:19 O eski halinden eser yok şimdi Szymanski’nin performansı taraftarları çileden çıkardı O eski halinden eser yok şimdi! Szymanski'nin performansı taraftarları çileden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 04:08:41. #1.13#
SON DAKİKA: Küba'da Binlerce Kişi Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement