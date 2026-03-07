Küba'da enerji krizi: Nüfusun yüzde 68'i elektriksiz kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küba'da enerji krizi: Nüfusun yüzde 68'i elektriksiz kaldı

Küba\'da enerji krizi: Nüfusun yüzde 68\'i elektriksiz kaldı
07.03.2026 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba, son yılların en ciddi enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya. Enerji santrallerinde yaşanan arızalar ve yakıt sıkıntısı nedeniyle ülke genelinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanırken, yetkililer özellikle yoğun tüketim saatlerinde nüfusun yaklaşık yüzde 68'inin elektriksiz kaldığını açıkladı. Enerji altyapısının yenilenmesi içinse 8-10 milyar dolarlık yatırım gerektiği belirtiliyor.

Küba'da enerji santrallerindeki arızalar ve yakıt sıkıntısı nedeniyle ülke genelinde ciddi elektrik kesintileri yaşanıyor. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde nüfusun yaklaşık yüzde 68'inin elektriksiz kaldığını açıkladı.

16 SANTRALDEN 8'İ DEVRE DIŞI

Ulusal basında yer alan haberlere göre Unión Eléctrica (UNE), ülkede faaliyet gösteren 16 termik santralden 8'inin arıza nedeniyle devre dışı kaldığını duyurdu.

Santrallerdeki arızalar ve yakıt temininde yaşanan sorunlar nedeniyle ülke genelinde günde 20 saate varan elektrik kesintileri uygulanıyor.

TARİHİN EN YÜKSEK KESİNTİ SEVİYESİ

UNE'nin açıklamasında, enerji talebinin en yüksek olduğu saatlerde ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 68'inin elektriksiz kaldığı belirtildi. Bu oran, ülke tarihinde kaydedilen en yüksek elektrik kesintisi seviyesi olarak değerlendiriliyor.

YAKIT SIKINTISI VE AMBARGO ETKİSİ

Basında yer alan değerlendirmelere göre krizin başlıca nedenleri arasında, ülkenin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını sağlayan enerji santrallerindeki arızalar ve ABD'nin uyguladığı petrol ambargosu gösteriliyor.

ENERJİ ALTYAPISININ YENİLENMESİ İÇİN MİLYARLARCA DOLAR GEREKİYOR

Bağımsız uzmanlar ve ekonomi analistleri, Küba'nın eskiyen enerji altyapısını yenileyebilmesi ve üretim kapasitesini artırabilmesi için 8 ila 10 milyar dolar arasında yatırım gerektiğini belirtiyor.

Hükümet ise dışarıdan petrol tedarikinde yaşanan sorunlara karşı acil durum enerji paketini devreye aldığını açıkladı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'da enerji krizi: Nüfusun yüzde 68'i elektriksiz kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı

01:59
İran, Tel Aviv’i vuruyor İşte Demir Kubbe’nin etkisiz kaldığı anlar
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
01:48
ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da şiddetli patlamalar yaşanıyor
ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor
00:12
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
23:41
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
23:07
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 02:32:41. #7.13#
SON DAKİKA: Küba'da enerji krizi: Nüfusun yüzde 68'i elektriksiz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.