Küba\'da enerji krizi: Nüfusun yüzde 68\'i elektriksiz kaldı

Küba'da enerji santrallerindeki arızalar ve yakıt sıkıntısı nedeniyle ülke genelinde ciddi elektrik kesintileri yaşanıyor. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde nüfusun yaklaşık yüzde 68'inin elektriksiz kaldığını açıkladı.

16 SANTRALDEN 8'İ DEVRE DIŞI

Ulusal basında yer alan haberlere göre Unión Eléctrica (UNE), ülkede faaliyet gösteren 16 termik santralden 8'inin arıza nedeniyle devre dışı kaldığını duyurdu.

Santrallerdeki arızalar ve yakıt temininde yaşanan sorunlar nedeniyle ülke genelinde günde 20 saate varan elektrik kesintileri uygulanıyor.

TARİHİN EN YÜKSEK KESİNTİ SEVİYESİ

UNE'nin açıklamasında, enerji talebinin en yüksek olduğu saatlerde ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 68'inin elektriksiz kaldığı belirtildi. Bu oran, ülke tarihinde kaydedilen en yüksek elektrik kesintisi seviyesi olarak değerlendiriliyor.

YAKIT SIKINTISI VE AMBARGO ETKİSİ

Basında yer alan değerlendirmelere göre krizin başlıca nedenleri arasında, ülkenin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını sağlayan enerji santrallerindeki arızalar ve ABD'nin uyguladığı petrol ambargosu gösteriliyor.

ENERJİ ALTYAPISININ YENİLENMESİ İÇİN MİLYARLARCA DOLAR GEREKİYOR

Bağımsız uzmanlar ve ekonomi analistleri, Küba'nın eskiyen enerji altyapısını yenileyebilmesi ve üretim kapasitesini artırabilmesi için 8 ila 10 milyar dolar arasında yatırım gerektiğini belirtiyor.

Hükümet ise dışarıdan petrol tedarikinde yaşanan sorunlara karşı acil durum enerji paketini devreye aldığını açıkladı.