Küba'da özel sektöre işçi çalıştırma ve yabancı ortaklık izni verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küba'da özel sektöre işçi çalıştırma ve yabancı ortaklık izni verildi

Küba\'da özel sektöre işçi çalıştırma ve yabancı ortaklık izni verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba hükümeti, özel sektörün faaliyetlerini genişleten ve 100'den fazla işçi çalıştırma ile yurtdışında yaşayan Kübalılar ve yabancılarla ortaklık kurma imkanı tanıyan kararnameyi resmi gazetede yayımladı. 9 Eylül'de yürürlüğe girecek düzenleme, özel işletmelerin doğrudan ihracat ve ithalat yapmasına da olanak sağlıyor.

HAVANA, 3 Eylül (Xinhua) -- Küba hükümeti, özel sektörün faaliyet alanını genişleten bir kararname yayımladı. Yeni düzenlemeyle özel işletmelerin 100'den fazla işçi çalıştırmasının ve yurtdışında yaşayan Kübalılarla ve kalıcı oturuma sahip yabancılarla ortaklık kurmasının önü açılıyor.

Çarşamba günü ülkenin resmi gazetesinde yayımlanan kararnameyle, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili yönetmelikler güncellenirken, 100'den fazla çalışanı olan özel şirketlerin de yasal ve ekonomik çerçevede değerlendirilmesi sağlanıyor.

Kararnamede mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile 100'den fazla çalışanı olan şirketlerin, devlete ait, özel ya da yarı devlet yarı özel statüsünde ya da kuruluşlara ait olabileceği belirtildi. Küba'da ya da yurtdışında yaşayan Kübalıların yanı sıra Küba'da kalıcı oturuma sahip 18 yaşını doldurmuş yabancılar da özel şirketlere ortak olabilecek.

Ulusal Devlet Dışı Ekonomik Aktörler Enstitüsü Başkanı Lazara Mercedes Lopez, devlet dışı ekonomik aktörlere yeni fırsatlar sunan düzenlemenin, bu aktörlerin belediye düzeyinde ulusal ekonomiye katılımını kolaylaştırdığını söyledi.

Lopez, düzenlemeyle kişilerin birden fazla mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeye veya 100'den fazla çalışanı olan özel şirketlere ortak olmasına imkan tanındığını belirtti. Lopez, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere, Dış Ticaret ve Yatırım Bakanlığı'ndan önceden izin alınması şartıyla, doğrudan ihracat ve ithalat yapabilme izni verildiğini de ifade etti.

9 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan kararnameyle, tarım dışı kooperatiflerin ve serbest meslek sahiplerinin de hukuki statüsü güncelleniyor.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, İhracat, 9 Eylül, Ekonomi, Güncel, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'da özel sektöre işçi çalıştırma ve yabancı ortaklık izni verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda saldırıya uğradı Günler sonra hastaneden acı haber geldi Metroda saldırıya uğradı! Günler sonra hastaneden acı haber geldi
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara
Netanyahu: Gazze’nin yüzde 60’ında işgali genişleteceğiz Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz
Belçika’da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası Belçika'da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası
İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı
Sultanbeyli’de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı Sultanbeyli'de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı
Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar

13:54
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
13:51
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
13:48
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen’den açıklama geldi
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi
13:36
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
13:13
Ülkenin turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Ülkenin turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
13:05
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
12:49
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 14:29:48. #7.12#
SON DAKİKA: Küba'da özel sektöre işçi çalıştırma ve yabancı ortaklık izni verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement