Küba'da Üçüncü Elektrik Kesintisi - Son Dakika
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Küba'da Üçüncü Elektrik Kesintisi

Küba\'da Üçüncü Elektrik Kesintisi
15.07.2026 12:40
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Küba'da son bir haftada üçüncü kez elektrik kesintisi yaşandı, sorun sürdürülen yaptırımlardan kaynaklanıyor.

HAVANA, 15 Temmuz (Xinhua) -- Küba'da bir haftadan biraz fazla bir süre içinde üçüncü kez ülkenin tamamı elektriksiz kaldı.

Küba Ulusal Elektrik Birliği salı günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yerel saatle 11.05 itibarıyla elektrik şebekesinin tamamen çöktüğünü duyurdu. Birlik, 6 Temmuz ve 10 Temmuz tarihlerinde de ülke çapında elektrik kesintisi yaşandığını bildirmişti.

ABD yaptırımları nedeniyle Küba, uzun süredir ciddi şekilde yıpranmış elektrik santrallerinin onarımı için gerekli yakıt ve ekipmanı ithal etmekte zorluk çekiyor. Bu durum, ülkenin elektrik arzı üzerinde baskı oluşturuyor.

Ekim 2024'ten bu yana elektrik tesislerindeki arızalar, kasırgalar ve diğer etkenler nedeniyle ülke çapında birçok kez elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, Çevre, Küba, Son Dakika

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