Küba Devlet Başkanı İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika
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Küba Devlet Başkanı İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı

Küba Devlet Başkanı İsrail\'in Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir şekilde kınadı. Diaz-Canel, İsrail'in kampta insanları canlı şekilde yaktığını belirterek, dünyaya seslenerek Filistin'e yönelik devam eden katliamın durdurulması çağrısında bulundu. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise İsrail'in bu saldırısını uluslararası insani hukuk düzenini ihlal eden bir eylem olarak değerlendirdi ve İsrail'in Filistin halkına yaptıklarının en bariz kanıtlarından biri olduğunu söyledi.

29.05.2024 06:33
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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıyı "sert" şekilde kınadı.

Canel, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah'taki kampta "insanları canlı şekilde yaktığını" söyledi.

Filistin'e yönelik devam eden "katliamın" durdurulması için dünyaya seslenen Canel, "Refah'ta yerle bir edilen kamplar insanlığa karşı yapılmış büyük bir vahşettir. Soykırımın durması için daha kaç kişinin ölmesi gerekecek? Küba, İsrail'i kınıyor ve Filistin ile dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de İsrail'in Refah'taki Filistinlilerin kampına yapmış olduğu saldırıyı kınayarak, "Uluslararası insani hukuk düzenini ihlal eden bu saldırıyı kınıyoruz. Yüzlerce mülteciye yönelik yapılan bu acımasız katliam, İsrail'in Filistin halkına yaptıklarının en bariz kanıtlarından birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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