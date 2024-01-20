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Küba Devlet Başkanı Küba için Filistin'in kardeş ülke olduğunu belirtti - Son Dakika
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Küba Devlet Başkanı Küba için Filistin'in kardeş ülke olduğunu belirtti

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, sosyal medya platformu X'teki hesabında Küba ve Filistin bayraklarını yana yana paylaşarak, Küba'nın Filistin'e olan bağlılığını yineledi. Canel, Filistin'in haklı davasının devrim tarafından daima savunulduğunu belirtirken, Gazze'de yaşanan şiddeti soykırıma benzeterek dünyanın harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Küba Devlet Başkanı Küba için Filistin\'in kardeş ülke olduğunu belirtti
20.01.2024 - 19:47,
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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Küba için Filistin'in kardeş ülke olduğunu belirterek, "Özgür Filistin Devleti'ne olan bağlılığımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Canel, sosyal medya platformu X'teki hesabında, Küba ve Filistin bayraklarını yana yana paylaştı.

Canel paylaşımında, "Kübalılar için Filistin, sevgi dolu kardeş bir ülkedir. Onların haklı davası devrim tarafından daima savunuldu. Son zamanlardaki bu kadar acı, bu kadar vahşet insanlık için utançtır. Özgür Filistin Devletine olan bağlılığımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'de yaşananlara ilişkin olarak Canel, 29 Aralık'ta da bir paylaşımda bulunmuştu.

Canel, "Dünyanın soykırıma karşı harekete geçmesi acildir. Filistin halkına yapılan şiddet ancak Nazilerin IIGM'deki Yahudilere yaptıklarıyla kıyaslanabilir. Bu duruma maruz kalmış bir halkın, başka bir yerde bunu yapmış olması zalimce bir çelişkidir." değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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