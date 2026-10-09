Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD\'nin ticaret ve abluka yetkisi olmadığını söyledi

HAVANA, 9 Ekim (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin hangi ülkelerin veya şirketlerin Küba ile ticaret yapabileceğine, adaya yatırımda bulunabileceğine ya da Küba halkına yardım sağlayabileceğine karar verme yetkisine sahip olmadığını söyledi.

Rodriguez perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Washington'un uluslararası hukuk ve serbest ticaret kuralları çerçevesinde neyin yasal olduğunu belirleme konusunda "ahlaki" yetkiden yoksun olduğunu ifade etti.

Bakan ayrıca ABD'nin tedbirlerini yasal olarak değerlendirenlerin, "ABD'nin Küba halkını hedef alan toplu cezalandırmasının suç ortağı olduklarını" belirtti.

Washington'ın Küba ile yakıt ve diğer malların ticaretini kısıtlama hakkına sahip olmadığını belirten Rodriguez, ABD'nin başka ülkelerin gemilerine ve kaynaklarına yönelik eylemlerini de eleştirdi.

Bakan, ABD'nin deniz ablukası uygulamaya veya enerji tedarikini kesmeye, şüpheli davrandıkları gerekçesiyle açık denizlerdeki gemileri durdurup aramaya veya uluslararası sulardaki kişilere karşı herhangi bir eylemde bulunmaya hakkı olmadığını söyledi.

Rodriguez, diğer ülkelerin kaynaklarına veya egemenlik alanlarına el koymaya yönelik her türlü girişime karşı çıktıklarını da ifade etti.

"Gerçekler ve mantık Küba'nın yanında" diyen Rodriguez, Washington'ın argümanlarının bu tür eylemleri haklı çıkaramayacağını sözlerine ekledi.