Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma bugün - Son Dakika
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Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma bugün

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma bugün
22.06.2026 09:38  Güncelleme: 09:39
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Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu müebbet, İzzet Yıldızhan ise 5 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor.

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması bugün görülecek. Müebbet hapis cezası talep edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu ile 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İzzet Yıldızhan ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma bugün

OLAY, 19 MART'TA GERÇEKLEŞTİ

Ümraniye, Sıddık Sokak'ta 19 Mart gecesi meydana gelen olayda rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, aralarının iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, olay yerine çakarlı araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tartışma çıktı. Kadayıfçıoğlu'nun silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞARKICI İZZET YILDIZHAN'A HAPİS TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma', Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca türkücü İzzet Yıldızhan hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma bugün

SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İlk duruşma bugün saat 10.30'da İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmada sanıkların savunmalarının alınması, mağdurların dinlenmesi ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, İstanbul, Ümraniye, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma bugün - Son Dakika

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