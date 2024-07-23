'Kübra' diye seslenen papağan, Tuba'sına kavuştu - Son Dakika
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'Kübra' diye seslenen papağan, Tuba'sına kavuştu

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Elazığ'da kaybolan papağan, İHA'nın haberi sayesinde sahibine teslim edildi. Papağanın sahibi, İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haberden sonra kaybolan papağanının Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezinde olduğunu öğrendi. Kaybolan 'Kamil' isimli papağanını almak için Elazığ Belediyesi ile irtibata geçen Aydın, papağanına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

23.07.2024 10:39  Güncelleme: 10:47
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'Kübra' diye seslenen papağan, Tuba'sına kavuştu

İHA'nın haberi ses getirdi, Elazığ'da kaybolan papağan sahibine teslim edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da vatandaşlar tarafından sokakta bulunan ve adının 'Kamil' olduğu öğrenilen Jako cinsi papağan, İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haberin ardından sahibi Tuba'ya kavuştu.

Elazığ'da 2 gün önce Melih Demirel isimli bir vatandaş, Sürsürü Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinin yanında sesler duydu. Yere bakan Demirel, yorgun ve bitkin düşen papağan ile karşılaştı. Papağana yem ve su veren Demirel, ardından Elazığ Belediyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler papağanı koruma altına aldı. Evcil olduğu ve 'Kübra' dediği belirlenen papağanın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı. Papağanın sahibi, İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haberden sonra kaybolan papağanının Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezinde olduğunu öğrendi. Kaybolan 'Kamil' isimli papağanını almak için Elazığ Belediyesi ile irtibata geçen Aydın, papağanına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"Kaybolunca çok üzülmüştük"

Kaybolan papağanını televizyonda gördüğünü belirten Tuba Aydın, "Allah bulandan razı olsun. Kamil adını verdiğimiz papağanı belediye ekiplerine teslim etmiş. Biz papağanımızı bulmaktan umudumuzu kesmiştik ama çok şükür kavuştuk. Papağanımız Jako papağanı olarak geçiyor. Birkaç aydır bizde olmasına rağmen çok fazla alışmıştık kaybolunca da daha fazla üzülmüştük. Papağanımızı bulduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Elazığ Belediyesinde veteriner teknikeri olarak görev yapan Muhammet İsmail Yalnız, "Belediyemizin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine kayıp papağan ihbarı geldi. Ekiplerimiz kayıp papağanın olduğu bölgeye gitti ve kaybolan hayvanı teslim aldı. Papağan buraya geldiğinde rutin kontrolleri yapıldı. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu zaten. Kaybolan papağanın bulunması için çalışma başlattık. Sahibi de bugün geldi. Yaptığımız çalışmalar sonucunda papağanın kendilerine ait olduğunu tespit edince kaybolan papağanı sahibine teslim ettik" diye konuştu.

\'Kübra\' diye seslenen papağan, Tuba\'sına kavuştu
Kaynak: İHA

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