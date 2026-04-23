Küçük Ayla'dan Jimnastikte Büyük Başarı

23.04.2026 15:13  Güncelleme: 16:07
İzmir Büyükşehir Belediyesi Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinde yeteneğini geliştiren çocuklardan 5 yaşındaki Ayla Yüksel jimnastik sporunda kazandığı madalya ve kupalarla dikkati çekti. Ayla’nın hikayesi çocukların doğru çalışma ve yönlendirmeyle potansiyellerini nasıl ortaya koyabildiğini gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, çocuklara oyun ile öğrenmeyi bir arada sunuyor. Bu merkezlerde yetişen miniklerin başarı hikayeleri de çocukların potansiyelinin doğru yönlendirmeyle nasıl ortaya çıktığına örnek oluşturuyor. Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde çocuklar; spor, sanat ve eğitsel etkinliklerle çok yönlü gelişim imkanı bulurken, yeteneklerini keşfederek geleceğe sağlam adımlarla hazırlanıyor.

Bu çocuklardan biri olan 5 yaşındaki Ayla Yüksel, küçük yaşına rağmen jimnastikte önemli başarılara imza attı. Pek çok yarışmadan altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplam sekiz madalya ve altı kupa kazanan Ayla, bir yandan yarışmalara hazırlanırken bir yandan da merkezdeki antrenmanlarını sürdürüyor. Jimnastiği çok sevdiğini dile getiren Ayla, "Madalyalarımın sayısını bilmiyorum ama altı tane kupam var. Burada antrenman yapıyorum" dedi.

Yetenekler keşfediliyor

Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Jimnastik Antrenörü Semih Sığırcı, merkezlerde yürütülen çalışmalarla çocukların kuvvet, esneklik ve koordinasyon gibi motor becerilerinin geliştirildiğini belirterek, "Bu çalışmalar sonucunda çocuklara bazı testler uyguluyoruz. Spora yetenekli olan çocukları spor kulüplerine yönlendiriyoruz. Ayla da iki yıldır Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezimizdeki jimnastik çalışmalarına katılan çocuklarımızdan biri. Bu tip yetenekli öğrenciler belli bir süre sonra lisanslı, profesyonel sporculuk yolunda ilerliyor. Ayla'nın özel yarışmalarda birçok madalya ve kupası bulunuyor. Biz de temel jimnastik hareketleriyle onlara destek veriyoruz" dedi.

Şanlıurfa’da hastanede kavga kamerada Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada
’’Başkan adayını belirleyecek’’ iddiaları sonrası Aziz Yıldırım’dan jet hızında açıklama ''Başkan adayını belirleyecek'' iddiaları sonrası Aziz Yıldırım'dan jet hızında açıklama
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
Eskişehir’deki akran zorbalığı olayıyla ilgili 1 gözaltı Eskişehir'deki akran zorbalığı olayıyla ilgili 1 gözaltı
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı

16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
15:57
Rıza Pehlevi’ye saldırı
Rıza Pehlevi'ye saldırı
15:56
Trump: Orduya Hürmüz’de vur emri verdim
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim
15:37
Gerilim iyice tavan yaptı Galatasaray ve Fenerbahçe’den karşılıklı olay yaratacak atışmalar
Gerilim iyice tavan yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı olay yaratacak atışmalar
15:20
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
15:12
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü CHP’liler çocuklara sırtlarını döndü
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
