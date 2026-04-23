Küçük Ayla'dan Jimnastikte Büyük Başarı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinde yeteneğini geliştiren çocuklardan 5 yaşındaki Ayla Yüksel jimnastik sporunda kazandığı madalya ve kupalarla dikkati çekti. Ayla'nın hikayesi çocukların doğru çalışma ve yönlendirmeyle potansiyellerini nasıl ortaya koyabildiğini gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, çocuklara oyun ile öğrenmeyi bir arada sunuyor. Bu merkezlerde yetişen miniklerin başarı hikayeleri de çocukların potansiyelinin doğru yönlendirmeyle nasıl ortaya çıktığına örnek oluşturuyor. Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde çocuklar; spor, sanat ve eğitsel etkinliklerle çok yönlü gelişim imkanı bulurken, yeteneklerini keşfederek geleceğe sağlam adımlarla hazırlanıyor.

Bu çocuklardan biri olan 5 yaşındaki Ayla Yüksel, küçük yaşına rağmen jimnastikte önemli başarılara imza attı. Pek çok yarışmadan altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplam sekiz madalya ve altı kupa kazanan Ayla, bir yandan yarışmalara hazırlanırken bir yandan da merkezdeki antrenmanlarını sürdürüyor. Jimnastiği çok sevdiğini dile getiren Ayla, "Madalyalarımın sayısını bilmiyorum ama altı tane kupam var. Burada antrenman yapıyorum" dedi.

Yetenekler keşfediliyor

Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Jimnastik Antrenörü Semih Sığırcı, merkezlerde yürütülen çalışmalarla çocukların kuvvet, esneklik ve koordinasyon gibi motor becerilerinin geliştirildiğini belirterek, "Bu çalışmalar sonucunda çocuklara bazı testler uyguluyoruz. Spora yetenekli olan çocukları spor kulüplerine yönlendiriyoruz. Ayla da iki yıldır Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezimizdeki jimnastik çalışmalarına katılan çocuklarımızdan biri. Bu tip yetenekli öğrenciler belli bir süre sonra lisanslı, profesyonel sporculuk yolunda ilerliyor. Ayla'nın özel yarışmalarda birçok madalya ve kupası bulunuyor. Biz de temel jimnastik hareketleriyle onlara destek veriyoruz" dedi.