Küçükçekmece Belediyesi Bayram Temizliği ve Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi Bayram Temizliği ve Denetimlerine Devam Ediyor

Küçükçekmece Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde temizlik çalışmaları yaparken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de pastane, fırın ve imalathanelerde denetimlerini sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik ve yıkama çalışmalarına devam ederken, ibadethaneler ve mezarlıkların çevresinde de temizlik çalışmaları yapılıyor. Zabıta Müdürlüğü ise tatlı, kuruyemiş ve şekerleme satışı yapan iş yerlerinde hijyen ve ürün kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca, atık toplama, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları bayram boyunca sürecek. 65 yaş üstü vatandaşlara evde bakım hizmeti sunulurken, mezarlık ziyareti yapacak vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacak.

12.06.2024 10:41
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Küçükçekmece Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde bayram temizliği yapıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de pastane, fırın ve imalathanelerde denetimlerine devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda normal periyoda ek olarak temizlik ve yıkama çalışmalarına devam ediyor. Çöp konteynerleri yıkanarak, ihtiyaç olan noktalarda boyama çalışması da yapılıyor. İlçedeki ibadethaneler ve mezarlıkların çevresinde de temizlik çalışmaları devam ediyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, ilçedeki cami ve cemevlerinde hummalı bir temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirilerek, ibadet ve bayramlaşmaya hazır hale getiriliyor.

Bayram öncesi rutin denetimlerini hızlandıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pastane, fırın ve imalathanelerde denetimlerine devam ediyor. Özellikle tatlı, kuruyemiş ve şekerleme satışı yapan iş yerlerinde hijyen, reyon-kasa fiyat etiketi ve ürün son kullanma tarihi konularında kontrol gerçekleştiren ekipler, ilçe genelinde denetimlerini sürdürecek. Bayram boyunca, Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen özel kesim yerleri dışında kurban kesimi yapılmasına da izin verilmeyecek. Kurban kesim yerleri zabıta ekipleri tarafından denetlenecek.

ATIK TOPLAMA, İLAÇLAMA VE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI BAYRAM BOYUNCA SÜRECEK

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7 gün 24 saat mesai yaparak, kurban kesim yerlerinde atık toplama çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise tüm kurban kesim noktalarında, kurban kesimlerinin hemen ardından ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına bayram süresince devam edecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA EVDE BAKIM HİZMETİ

Küçükçekmece'de ikamet eden 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlar da Sosyal Yardım Müdürlüğü'nün evde bakım hizmetiyle bayrama hazırlanıyor. Hizmet kapsamında; yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan, özel gereksinimleri dolayısıyla gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ilçe sakinlerine de kişisel bakım ve kuaförlüğün yanı sıra ev temizliği, küçük onarım, tamirat, tadilat desteği veriliyor.

KABİR ZİYARETLERİ İÇİN ULAŞIM DESTEĞİ

Küçükçekmece Belediyesi Kurban Bayramı'nda mezarlık ziyareti yapacak vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Arife günü, ilçedeki mezarlıklara düzenlenecek ring seferleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece Belediyesi Bayram Temizliği ve Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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