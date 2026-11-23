Küçükçekmece'de bıçaklı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu M.E. (33) ağır yaralandı. Şüpheli A.E. (19) polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda suç aleti bıçakla yakalandı.

Olay, 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.20 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Bir kişinin hastaneye sırtından bıçaklanmış halde getirildiği ve hayati tehlikesi bulunduğu bilgisi üzerine, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde yaralının, bilinci kapalı halde olan ve hayati tehlikesi süren Suriye uyruklu M.E. olduğu belirlendi. Yaralının sırtında ve kalp hizasına denk gelen bölgede yaklaşık 5-6 santimetrelik bıçak yarası tespit edildi.

SUÇ ALETİ BIÇAKLA YAKALANDI

Bıçaklı saldırının Suriye uyruklu şüpheli A.E. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şüpheli A.E., olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla Atatürk Mahallesi'nde gözaltına alındı. Ağır yaralanan M.E.'nin 1 suç kaydının bulunduğu, şüpheli A.E.'nin ise suç kaydının olmadığı ortaya çıktı. A.E. hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.