Küçükçekmece'de Bina Tahliye Edildi! - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Bina Tahliye Edildi!

Yağış sonrası çökme nedeniyle 5 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi, inşaat durumu incelenecek.

13.10.2024 09:19
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KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 katlı binanın bahçe duvarında, yağışın ardından çökme meydana geldi. Bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Tevfik Bey Mahallesi Bülent Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yağışın etkisiyle 5 katlı binanın bahçe duvarında çökme meydana geldi. Beton duvar ve toprak parçaları, binanın bitişiğinde devam eden inşaatın temel çukuruna doğru çökerken, bina sakinleri, panikle binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

'İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI YARIM ÇEKİLMİŞ'

Bina sakini Recep Acar, "Evimizdeydik, yağmur yağdı. Bir gürültü geldi. Tüm millet dışarı çıktı. Baktık buradaki istinat duvarı, yarım çekilmiş. Belediye buraya kadar izin verdi, dediler. Yarın imza toplayacağız. Elimizden ne gelirse yapacağız. Toprak kayıyordu böyle yavaş yavaş sonra bizim B bloğu komple tahliye ettiler. Polisler ve zabıtalar geldi. Bazılarını belediye götürecekmiş, bazıları akrabalarının evine gidecekmiş. Herkes mağdur, bunun arkasında duracağız. İmza toplayacağız. Elimizden gelen neyse şikayetçi olacağız. Gürültü duyduk, dışarı çıktık. Bir daha da eve giremedik. Şu ana kadar kimse giremedi evine" dedi. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına bir kısmı ise belediyenin belirlediği yerlere yerleştirileceği öğrenildi. Binanın durumuna yapılacak incelemeler sonucunda karar verilecek.

Kaynak: DHA

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