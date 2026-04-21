Küçükçekmece\'de Haraç İddiası: 4 Şüpheli Tutuklandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir şirketin merkezini kurşunladıktan sonra 3 milyon dolar haraç istedikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, ödeme alamadıktan sonra tekrar saldırı gerçekleştirmek için iş yerinin önüne geldikleri sırada yakalandıkları öğrenildi. Kaldıkları otelde yapılan aramalarda, uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.

Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki 15 Nisan'da meydana gelen olayda bir şirketin merkezine silahlı saldırı yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda binaya 3 kurşunun isabet ettiği tespit edildi. Kurşunlama olayının ardından iş yeri sahibine yabancı numaradan gelen mesajda 3 milyon dolar haraç istendi. İş yeri sahibi, polise başvurarak şüphelilerin yakalanmasını istedi.

İKİNCİ SALDIRI İÇİN GELİNCE YAKALANDILAR

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ile Bağcılar ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İş yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alarak beklenildiği sırada saldırı için tekrar gelen şüpheliler, polis ekiplerini görünce kaçtı. Motosikletli şüpheliler kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

KALDIKLARI OTELDE ARAMA YAPILDI

Gasp Büro Amirliği ekiplerince sorguları yapılan şüphelilerin ifadeleri ve çalışmalar neticesinde olayı azmettiren ve silahları temin eden şüphelilere ulaşıldı. Otele düzenlenen operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alınırken odada yapılan aramalarda uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, fişek ve 50 gram kokain ele geçirildi. Şüphelilerin kaldığı otele de idari işlem yapıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan toplam 4 şüpheliden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. Ele geçirilen suç unsurları Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, diğer 2 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.