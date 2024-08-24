Küçükçekmece'de silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

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Küçükçekmece'de, bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 7 Temmuz'da Halkalı Merkez Mahallesi 1. Posta Sokak'ta bir sitenin bahçe katındaki kafeterya ve restoranların bulunduğu alanda Görkem Bedir'in (24) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturmada, güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Ekipler, şüphelilerin motosikletle sokağa geldiğini, araçtan inen birinin kafasındaki kaskı çıkarmadan Bedir'in bulunduğu alanda silahla ateş ettiğini belirledi.

Olaya karışan kişilerin Salih E.A. (29), Muhammet Y.G. (30), Enes T. (29), Şafak A. (28) olduğunu tespit eden ekipler, Tekirdağ'da 1, Küçükçekmece'de 3 adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Enes T'nin ikametinde 191 gram uyuşturucu madde, Salih E.A'nın adresinde de 2 ruhsatsız tabanca ve balistik yelek ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.