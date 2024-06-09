Küçükçekmece\'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

KÜÇÜKÇEKMECE'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve silah üretiminde kullanılan parça ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'yasa dışı silah ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin tespit yapılarak yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen H.G., yasa dışı silah ticareti yaptığı öğrenilerek takibe alındı. Fiziki takip ve saha çalışmaları sonucunda, silahların Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir adreste saklandığı ve aynı adreste üretiminin yapıldığı tespit edildi. Ekiplerce belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evin balkon kısmını silah imalathanesi olarak kullanan H.G. ve B.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda; 5 satışa hazır ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 8 yapıma hazır kurusıkı tabanca, 15 sürgü kapağı olmayan namlusu açılmamış gövde, 15 sürgü kapağı, 17 yiv set yapılı açık namlu, 11 namlu fişek yatağı, 13 icra pimi, 1 namlu açıcı masa matkabı, 1 mengene, çok sayıda 9 milimetre fişek, icra yayı, şarjör, şarjör kapağı, 1 matkap ve yiv set yapıcı uçlar, 1 spiral el aleti ve 1 milimetrik kumpas ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.