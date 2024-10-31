Küçükçekmece Metrobüs Kazasında 5 Şüpheliye Hapis İstemi

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Küçükçekmece'de 29 Ağustos'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin 5 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, şüphelilerin kusurlarına yer verildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü Yenibosna ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağı arasında yol yapım ve onarım işlemleri yapıldığı anlatıldı.

İddianamede, Sefaköy Metrobüs Durağı yakınlarında Beylikdüzü istikametine seyir halindeki 34 TR 6183 plakalı metrobüsün şoförü Düzgün Murat Çetin'in, yol yapım çalışması nedeniyle geçici olarak trafik akışının sağlanması amacıyla D-100 kara yolunda dubalarla işaretli olarak verilen bypass yol girişini kaçırdığı aktarıldı.

Çetin'in, metrobüs trafiğine kapalı yolda seyrine devam ederken park halindeki ve sürücü koltuğunda İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezinde saha amiri olan şüpheli Şafak Yıldız ve ön yolcu koltuğunda Zafer Ömür'ün bulunduğu 34 DFL 305 plakalı aracı gördüğü belirtilen iddianamede, Çetin'in panikleyerek araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen Emrah Yıldırım'ın idaresindeki 34 TN 2764 plakalı metrobüse çarptığı kaydedildi.

İddianamede, kaza sonucu metrobüsteki yolcu Ferhat Uçar'ın vefat ettiği ve birçok vatandaşın yaralandığı kaydedildi.

Metrobüs sürücüsü gereken hız şartlarına uymadı

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, sürücüsü Çetin'in, yönetimindeki araçla metrobüs yolu üzerinde gündüz görüşünde eğimli ve virajlı yol kesiminde, şartlarına uygun hızda, daha dikkatli, yavaş, tedbirli bir şekilde gereken dikkati ve özeni göstermediği belirtildi.

Şüpheli Çetin'in hızlı, dikkatsiz, kontrolsüz seyrettiği, yolun sol şeridinde yapılan çalışmadan dolayı yapılan işaretleme ve kapatılan şeridi görmediği, dubalarla yönlendirilen yolu son anda fark ettiği, direksiyonunu ani şekilde sağa çevirdiği aktarılan raporda, Çetin'in karşı yönden gelen sürücü Emrah Yıldırım yönetimindeki metrobüsün sağ yan kısımlarına hızla çarparak ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasının yaşanmasına sebep olduğu ifade edildi.

Raporda, kendisinden önce aynı güzergahta seyreden metrobüslerin kazanın olduğu yerde diğer platforma hız azaltıp güvenli geçiş yapabildikleri belirtilerek, sürücü Çetin'in Karayolları Trafik Kanunu'ndaki "hızın gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak" ve "trafik işaret ve kurallarına uymamak" maddelerindeki kural ve zorunluluklara uymadığı gerekçesiyle asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Raporda, şüpheli Çetin'in çarptığı metrobüsün sürücüsü Emrah Yıldırım'ın ise kazanın oluşumunda kabahati olmadığı kaydedildi.

İnşaat firmasının şantiye şefi ve proje müdürü de tali kusurlu bulundu

Raporda, şüpheli saha amiri Şafak Yıldız'ın olay yerinde göreve başlamadan önce alınan tedbirleri ve işaretlemeleri kontrol edip, eksik olanlar varsa gerekli güvenlik önlemlerini alarak görevine başlaması gerekirken, bu hususlara yeterince uymadığı aktarılarak, kapalı olan şeride işaretleme, bariyer gibi gerekli güvenlik tedbirlerini almadan, tedbirsiz olarak rekortman (baypas) koluna çok yakın mesafede durakladığı ve güvenli mesafede durmadığı anlatıldı.

Sorumlu olduğu bölgede gerekli denetimleri yerine getirmede ihmali olan saha amiri Şafak Yıldız'ın, yaşanan metrobüs kazasında üst derecede tali kusurlu olduğu değerlendirilen raporda, İBB Başkanlığının bakım ve sorumluluğu altındaki yolda çalışma yapan inşaat firmasının da yol kesiminde işe başlamadan önce trafik güvenliği ile ilgili gerekli ve yeterli tedbirleri, işaretlemeleri yapması gerektiği kaydedildi.

Raporda, çalışma başlangıcından itibaren virajdan önce geriye doğru en az 100 metre ışıklı işaretleme cihazı koyması gereken, bu hususlara yeterince uymayan, yeterli trafik işaretlemelerini yapmayan, eksiği ve ihmali olan inşaat firmasının şantiye şefi şüpheli Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk de gerekli önlemleri almadaki eksiklikleri ve ihmalleri nedeniyle üst derece tali kusurlu bulundu.

İBB denetim amirinin de kusuru var

İBB'de denetim amiri olarak çalışan şüpheli Hüseyin Pazarlı'nın ise bakım sorumluluğu altındaki yolda çalışma yaptırdığı şirketin, trafik güvenliğiyle ilgili gerekli ve yeterli tedbirleri alıp almadığını kontrol etmesi, eksiklerin giderilmesini sağlaması gerekirken, bu hususlara uymada gereken dikkat ve özeni göstermediği, gerekli denetimlerini yerine getirmede ihmali olduğu belirtilen raporda, Pazarlı'nın da üst derecede tali kusurlu olduğu değerlendirildi.

Raporda, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Murat Er, Müdür Yardımcısı Burak Alp ve Ahmet Yıldırım'ın, yüklenici firmanın yol yapımı sırasında trafik güvenliğiyle ilgili gerekli, yeterli tedbirleri alıp almadığını kontrol ve denetlemede ihmallerinin olması sebebiyle üst derece tali kusurlu oldukları kaydedildi. Ayrıca olay tarihinde izinli olan tespit edilen Müdür Yardımcısı Kıvanç Turan'ın kusurunun olmadığı kaydedildi.

Raporda İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezinde filo amiri Bahattin Midilli'nin, araç sürücülerine yol yapımıyla ilgili gerekli bildirimleri yapmış olması nedeniyle kusurunun bulunmadığı aktarıldı.

İddianamede maktul Ferhat Uçar'ın otopsi raporuna yer verildi.

Raporda, maktulün genel beden travmasına bağlı kemik kırıklarıyla birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama ve pnömotoraks sonucu hayatını kaybettiği anlatıldı.

İddianamede, bilirkişi kurulu raporunda kazanın oluşumunda kusurları bulunmadığı belirtilen Bahattin Midilli ile Emrah Yıldırım hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği aktarıldı.