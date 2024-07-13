Küçükelmalı Tabiat Parkı, Vosvos Tutkunlarını Ağırlıyor - Son Dakika
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Küçükelmalı Tabiat Parkı, Vosvos Tutkunlarını Ağırlıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Vosvos tutkunlarını ağırlıyor. Vosvos tutkunları, ilçe merkezinde konvoy oluşturduktan sonra 3 gün boyunca kamp yapacakları tabiat parkına geçiyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, etkinlik alanını ziyaretinde Türkiye'nin birçok ilinden gelen misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Etkinlik kapsamında çeşitli etkinliklerin yanı sıra yöresel ürünler de sergilenecek.

13.07.2024 17:59
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı, Türkiye'nin dört bir yanında gelen "Vosvos" tutkunlarını ağırlıyor.

İlçe merkezinde konvoy oluşturan Vosvos tutkunları, daha sonra 3 gün boyunca kamp yapacakları Küçükelmalı Tabiat Parkı'na geçti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, etkinlik alanını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birçok ilinden gelen misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bilecik'in harika bir doğasının olduğunu anlatan Tekin, etkinliğin gelecek yıllarda da düzenlenmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Eskişehir Eskivos Kulübünden Serkan Ürencik de etkinliğe Türkiye'nin her bölgesinden katılım sağlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Vosvosçu dostlarımızla 3 gün boyunca çocuklara yönelik etkinlikler, çeşitli yarışmalar aktiviteler yapacağız. Akşamları canlı müzik ve sinema gösterimi var. Amacımız Türkiye'nin dört bir yanındaki Vosvos tutkunlarıyla bir arada hoşça vakit geçirmek. Uzun zamandır kulüp arkadaşlarımızla harcadığımız emeğin artık meyvelerini toplama zamanı. İlk gün aileleriyle birlikte yaklaşık 350 kişi Pazaryeri ilçesine geldi. 2 gün içerisinde birçok şehirden daha Vosvos tutkunları gelecek. Bizlere burada her türlü kolaylığı sağlayan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e teşekkür ediyoruz."

Bursa'dan katılan Kadri Yılmaz da Türkiye çapındaki bütün etkinliklere katılmaya gayret gösterdiğini anlattı.

Etkinlik kapsamında çeşitli aktivitelerin yanı sıra yöresel ürünler de sergilenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçükelmalı Tabiat Parkı, Vosvos Tutkunlarını Ağırlıyor - Son Dakika

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