Kudüs\'ü Anlatan Yeni Animasyon: Sırr

Güncel

Ana teması Mescid-i Aksa'nın yalnızlığı olan, Huart Studios tarafından hayata geçirilen "Sırr: Kudüs Macerası" animasyon filmi, 7'den 70'e herkesi Kudüs'te bir maceraya çıkaracak.

Hikayesini Dr. Şerafettin Kalay'ın kaleme aldığı animasyon filmin yönetmen koltuğunda Fatih Kandemir oturuyor.

Sinemaseverlerle 14 Mart'ta buluşacak filmin yapımcılığını İbrahim Çetin, Süleyman Kurt, M. Bera Kalay üstleniyor. Filmin müziklerini ise santur sanatçısı Sedat Anar besteledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan yönetmen Kandemir, animasyon sektörünün çeşitli zorlukları olduğuna dikkati çekerek, küçük bir ekiple filmi ortaya çıkardıklarını söyledi.

Kandemir, senaryo ve modelleme sürecinde dört yıllık bir sürede sürekli kendilerini geliştirerek filme son halini verdiklerini belirterek, "Mevzu Kudüs olduğu zaman oranın dokusunu bozmamak gerekiyor. Çizgi filmin olayı perspektiftir. Mekanları inşa ederken üçgen yapılar kullanılır. Bu da gerçekten ayırmak için yapılır. Vücut yapılarında da aynı şey söz konusudur. Biz bunu aslına uygun modellemek gerektiğine inandık ve bu durum hem depolamak hem de tutmak anlamında ciddi maliyetlere sebep oldu." dedi.

Kudüs'ün kendi dünyası ve inandığı değerler adına çok önemli bir mekan olduğuna vurgu yapan Kandemir, "Dişe dokunur bir şey yapmak, tarihe not düşmek istedik. Orada çok büyük bir zulüm var ve bunu birilerinin anlatması lazım. Bu bize nasip oldu ve bunun için de Allah'a şükrediyoruz." şeklinde konuştu.

Kandemir, animasyon filmde İstanbul'dan Kudüs'e uzanan bir hikayeyi anlattıklarını dile getirerek, hem çocuklar hem de yetişkinlere hitap etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Filmin ana temasını Mescid-i Aksa'nın yalnızlığı olarak belirlediklerinin altını çizen Kandemir, "Biz bundan sonraki projelerimizde de hep bu coğrafyanın hikayelerini anlatacağız. Kudüs filmini yazarken yanında dört film daha yazdık. Bunlar Endülüs, Medine, Bosna... Bir tane daha var o da sürpriz olsun." ifadelerini kullandı.

"Müziğiyle de dublajıyla da çok beğenilecek bir iş"

Yapımcı Süleyman Kurt da senaryosundan müziklerine, dublajından teknik altyapısına kadar filmin tüm detaylarının hassasiyetle çalışıldığına işaret ederek, filmin ortaya çıkış sürecinde 6 kişinin insanüstü gayreti olduğunu dile getirdi.

Dublajda Ozan Akbaba ve Engin Alkan gibi usta sanatçılarla çalıştıklarını aktaran Kurt, "İnşallah 6 farklı dilde dublaj yapmayı planlıyoruz. Sedat Anar, filmimiz için 28 ayrı özgün beste çalıştı. Gerçekten çok iyi bir iş oldu. Projenin finalinde de sürpriz bir eser olacak. Müziğiyle de dublajıyla da çok beğenilecek bir iş." diye konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatının Ramazan ayının 15. gününü "Dünya Yetimler Günü" ilan ettiğini, bu nedenle bu yıl o tarihe denk gelen 14 Mart'ı vizyon tarihi olarak seçtiklerini aktaran Kurt, "Dünya Yetimler Günü'nde merkezinde Kudüs'teki bir yetimhane olan bir yapımı sinemaseverlerle buluşturacağız. Filistin ya da Kudüs ile ilgili bir şeyler yapmak tarihin doğru tarafında durmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanlar bu küçük adımlarla bütünü görmeye başlayacak"

Yapımcı Ümit Sönmez ise 1995'ten bu yana, medya sektöründe farklı mecralarda yer aldığını, yaklaşık 30 yılda medya üzerinden dünyayı ve insanoğlunun yaşamını şekillendiren bir kitlenin olduğunu gözlemlediğini kaydetti.

Son dört yıldır film, dizi ve belgesel projelerini hayata geçiren yapım şirketi kurduğunu söyleyen Sönmez, "Yaptığımız işlerin, gitmeye çalıştığımız hedefe uygun işler olduğunu anlıyorum. Bu iş bizim açımızdan salt ticari bir iş değil. Bunun ötesinde olduğuna inandığımız bir misyondur. Bu işin içinde olma fırsatı çok şükür ki oluştu." dedi.

Kudüs'e fiziki olarak en yakın olduğu anın bir cezaevi aracının içinde bulunduğu an olduğuna dikkati çeken Ümit Sönmez, Kudüs'ün kendi hayat hikayesi için önemini şu sözlerle anlattı:

"Cezaevi aracının penceresinden Kudüs yazısını görmüştüm. Kudüs'e fiziki olarak en yakın olduğum an diye tanımlıyorum. Görmeyi çok istediğim ve hasret duyduğum mekandır. Böyle bir işin içinde olmak çok ciddi bir sorumluluktu. Son 1,5 yıldır yaşanan hadiseleri biliyoruz. Ortada bir realite var ve bunu dünyadaki herkes, çocuklar da büyükler de fark etti. Herkes tepki koyuyor. Toplumların tepkisi sonucu, uluslararası kuruluşlar da daha fazla bu işten bigane kalamadı ve tedbir almak zorunda kaldı. İnsanların kişisel hayatlarında Kur'an-ı Kerim'e ilgi arttı. Çok sayıda insan Müslüman olmaya başladı. İnsanlarda, burada ne olduğuna dair ilgi de arttı. 7'den 70'e bu cevaplar aranıyor. Bu animasyon filmi de bu cevaplardan biri olacaktır. İnsanlar bu küçük adımlarla bütünü görmeye başlayacak."

Filistin'de yaşananların anlatılması gerektiğinin altını çizen Sönmez, filmi uluslararası alanda ellerinden geldikçe çok fazla ülkede göstermek istediklerini ve bunun çalışmasına başladıklarını da dile getirdi.

Sönmez, tüm dünyanın temiz içerik konusunda bir beklentisi olduğunu vurgulayarak, "Keşke Allah nasip etse de yarın İsrail'in Gazze üzerindeki baskısı sona erse ve biz ertesi gün gidip Gazze'de açık havada bu filmi gösterebilsek. Bununla ilgili yapabileceğimiz ne varsa biz yapmaya hazırız. Biz her Filistinliye bu filmi göstermek için elimizden geleni yaparız. Olabildiğince geniş bir sinema salonu ağıyla vizyonda olacağız. İnsanlar talep eder, ilgi gösterirse bu vizyon ağının genişlemesi her zaman mümkün. Yurt dışından gelen talepleri de elimizden geldiği kadar karşılamaya çalışıyoruz. ABD'den Malezya'ya kadar çok geniş bir kitleden talepler var." görüşünü paylaştı.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Ömer Dede, Kudüs'te yetimhanenin tapusunun parçalarını ararken torunları da kendilerini Kudüs'te mistik ve gizemli bir maceranın içinde bulur. Kudüs'ten Hazreti Süleyman'ın gizemli sarayına oradan Mescidi Aksa'ya uzanan bu macerada Süleyman, Hasan Naci, Masal kuşu ve Hüdhüd yol arkadaşı olacaktır."