Kuklalar Gerçek Oldu - Son Dakika
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Kuklalar Gerçek Oldu

Kuklalar Gerçek Oldu
22.06.2026 09:30
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin projesiyle çocukların çizdiği kuklalar gerçeğe dönüştü.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı'nın, 'Hayalden Gerçeğe Kukla Atölyem' projesi kapsamında, anaokulu öğrencilerinin resim dersinde çizdikleri kuklalar, gerçeğe dönüştürüldü. Üniversite öğrencileri, sınıfta hazırladıkları kuklaları anaokulundaki çocuklara hediye etti.

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından 'Hayalden Gerçeğe Kukla Atölyem' projesi gerçekleştirildi. Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Dilek Şahinpınar'ın verdiği 'Materyal Geliştirme Dersi' kapsamında hazırlanan projede, anaokullarında eğitim gören çocukların resim derslerinde çizdikleri kuklalar, üniversite öğrencileri tarafından kuklalara dönüştürüldü. Öğrencilerin ders sırasında yoğun emekle yaptıkları kuklalar, anaokulları ziyaretleriyle çocuklara hediye edildi. Resim dersinde çizdikleri kuklaları gören çocuklar, büyük sevinç yaşadı.

ÇOCUKLAR MUTLU

Projenin yürütücüsü öğretim görevlisi Dilek Şahinpınar, çocukların çizdikleri karakterlerin gerçek birer kuklaya dönüşmesinin onların öz güven ve yaratıcılıklarını destekleyen özel bir deneyim olduğunu ifade etti. Şahinpınar, "Öğrencilerimiz de süreç boyunca çocukların gelişimsel özelliklerini dikkate alarak eğitici ve güvenli materyaller hazırlama konusunda önemli kazanımlar elde etti. Miniklerimizin mutluluğu projenin en değerli çıktısı oldu" diye konuştu.

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinden İnci Yıldırımçakar, ders kapsamında çocukların çizdikleri resimleri kuklalara dönüştürerek onları sevindirdiklerini söyledi.

Öğrencilerden Hasret Yön, projedeki asıl amaçlarının çocukların yaratıcılığı ve hayallerini geliştirerek kendilerini ifade etme ve öz güvenlerini sağlamak olduğunu belirtti.

'ÖNEMLİ DENEYİMLER KAZANDIRIYORUZ'

Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Çetin Bayrak, çocukların hayal gücünü destekleyen ve öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayan uygulamalı çalışmaların önemli olduğunu belirterek, "Üniversitemiz ile eğitim kurumlarımız arasında kurulan bu anlamlı köprü sayesinde hem çocuklarımızın mutluluğuna ortak oluyor hem de öğrencilerimizin gelecekteki meslek yaşamlarına önemli deneyimler kazandırıyoruz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen, projede emeği geçen akademisyen ve öğrencilere teşekkür ederek çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: DHA

İbrahim Çeçen, Eğitim, Güncel, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

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