Kula'da çıkan yangında 10 hektarlık orman zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kula'da çıkan yangında 10 hektarlık orman zarar gördü

Geniş Video İzle

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Şehitlioğlu Mahallesi'nde çıkan yangında, araziden başlayıp rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangın, 5 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

13.06.2024 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MANİSA'nın Kula ilçesinde, arazide başlayıp rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Şehitlioğlu Mahallesi'nin Kabacaalan mevkisindeki arazide çıktı. Araziden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, yangına müdahalede bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kula İtfaiye Amirliği ve Kula Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve ormana da sıçrayan yangına 20 itfaiye, 8 arasöz, 23 traktör, 7 jandarma asayiş timi, 150'den fazla vatandaş ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi'ne ait kepçe ve dozerler karadan müdahale ederken, 2 söndürme uçağı da havadan müdahalede bulundu. Yangın yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınırken, 10 hektar orman küle döndü.

Kula\'da çıkan yangında 10 hektarlık orman zarar gördü
Kaynak: DHA

Ormana, Manisa, Kula, İtfaiye, Doğal Afet, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kula'da çıkan yangında 10 hektarlık orman zarar gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 İsrail’i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler İsrail'i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler
09:19 Görüntü infial yarattı Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama
08:31 Mezuniyet törenine damga vuran olay Okul yönetimi öğrencileri ’’Kıyafetiniz uygunsuz’’ diyerek içeri almadı Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri ''Kıyafetiniz uygunsuz'' diyerek içeri almadı
08:02 Ayşe Ateş’in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP’deki görevlerini tek tek anlatayım Ayşe Ateş'in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP'deki görevlerini tek tek anlatayım
02:31 Kızıldeniz’de tansiyon tavan İsrail’e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler
10:02 Motorine okkalı zam Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti Motorine okkalı zam! Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti
09:45 Survivor All Star’ın yarı finalinde nefesler tutuldu Atakan veda etti Survivor All Star'ın yarı finalinde nefesler tutuldu! Atakan veda etti
09:27 Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme
09:23 YKS’DE yapay zeka ile kopya Öğrencinin sınav öncesi yaptığı hazırlık kameraya takıldı YKS'DE yapay zeka ile kopya! Öğrencinin sınav öncesi yaptığı hazırlık kameraya takıldı
09:14 Ceyda Düvenci’nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi Ceyda Düvenci'nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi
08:42 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları cinsiyet değiştirmişti İşte son hali Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
05:45 Erbil’de petrol rafinerisinde korkutan yangın Alevler gökyüzünü kapladı Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 10:14:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kula'da çıkan yangında 10 hektarlık orman zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement