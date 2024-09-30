Kula Jeoparkı: Türkiye'nin Turizm Gözdesi - Son Dakika
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Kula Jeoparkı: Türkiye'nin Turizm Gözdesi

Kula Jeoparkı: Türkiye\'nin Turizm Gözdesi

Kula Divlit volkanik alanı, Türkiye'nin ilk UNESCO jeoparkı olarak 400 bin ziyaretçi çekiyor.

30.09.2024 12:11
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MANİSA'nın Kula ile Salihli ilçesi sınırlarında yer alan Türkiye'nin UNESCO etiketli, ilk ve tek jeoparkının kalbi olarak nitelendirilen 10 bin yıllık Kula Divlit volkanik alanı, turizmin yeni gözdesi oldu. Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un 'Yanık Ülke' olarak tanımladığı jeoparkı, yılda ortalama 400 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

UNESCO Global Jeoparklar Listesi'ne 2013 yılında giren ve 2019 yılında UNESCO tarafından tescillenerek, Türkiye'nin UNESCO etiketli, ilk ve tek jeoparkı olan Kula-Salihli Global Jeoparkı, görsel güzelliği ve atmosferiyle turizmin yeni gözdesi oldu. 'Jeoparkın kalbi' olarak nitelendirilen, Türkiye'nin en genç volkanik sahalarından 10 bin yıllık Kula Divlit volkanik alanı, yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu. Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un 'Yanık Ülke' olarak tanımladığı jeopark, doğaseverlerin ve fotoğraf meraklılarının son zamanlarda gözde mekanları arasında yer alırken, yılda ortalama 400 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Öte yandan, bölgenin turizm merkezi olması için Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Zafer Kalkınma Ajansı ve Jeopark Belediyeler Birliği desteği ile proje çalışmaları sürüyor.

'2320 KİLOMETREKARE ALANA SAHİP'

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın sorumlu mühendisi Yiğit Karakuzu, "2019 yılında Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı olarak jeopark başvurusu yaptık ve 2019 yılında UNESCO bizi tescilledi. Şu an Türkiye'deki UNESCO tarafından tescillenmiş tek jeopark burası. Kula-Salihli ilçelerimizin idari sınırlarını kapsamakta olup, 2320 kilometrekare bir alanımız var. Bu alan içinde toplam 73 tane tescillenmiş jeositimiz bulunmakta. Bu jeositler arkeolojik, jeomorfolojik, kültürel jeositiler gibi farklı farklı sınıflandırılabilir. Bunların sadece 21 tanesi şu an turizme açık. Çünkü belli altyapılar yapılması gerekiyor ve her jeositinin turizme açılması uygun değil. Bazıları sadece bilimsel öneme sahip, bazılarının hiçbir peyzajı değeri olmamasına rağmen dünya çapında öneme sahip bilimsel değerleri var. Şu an bulunduğumuz alanda jeoparkımızın kalbi olarak nitelendirebileceğimiz Türkiye'nin en genç volkanik sahalarından Kula Divlit Volkanik alanı. Bu alanda 4 farklı jeositimiz bulunmaktadır. Kula Divlit cüruf konisi ve lav akıntısı, parazit koniler, spatter koniler lav tünelleri ve hendekleri gözlemlemek mümkündür. Volkan konisi olan ana koni bu bölge yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN EN GENCİ, 10 BİN YILLIK'

Tüm jeoparkın yıllık ziyaretçisinin kesin bir şekilde sayılamamakla birlikte yaklaşık olarak 400 bin civarı olduğunu tahmin ettiklerini belirten Karakuzu, "Çünkü sadece belirli noktalarda biz sayım yapabiliyoruz. Kapalı bir alan olmadığı için ve herhangi bir yolla jeopark sahasına girilip herhangi bir noktada turistik faaliyet yapılabileceği için şu an tahmini sayımız 400 bin civarında. Şu an içinde bulunduğumuz volkanik alan Türkiye'nin en genç 10 bin yıllık, Türkiye'nin en genç volkanik alanı" dedi.

'MANİSA'NIN TURİZM POTANSİYELİNİ AÇIĞA ÇIKARACAĞIZ'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de Manisa'daki turizm potansiyelinin açığa çıkarılması ve turizm ekonomisini Manisa'da da gözle görülür hale gelebilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. Öncelikli olarak bir destinasyon belirlediklerini ifade eden Deste, "Sart Antik Kenti'nden başlayıp Ahmetli Bintepeler ve jeoparkın tanıtımını yapacağız. Öncelikle bir turizm filmi hazırlıyoruz. Tanıtım filmi ile web siteleri ve özel sosyal medya hesapları olacak. Özel sektörü de işin içine dahil ederek, yurt dışından turistleri bölgeye çekebilmek için turizm acenteleriyle görüşmelerimiz var. Bunu yaparken de kesinlikle kültür ve tabiat varlıkları koruma kurulunun kontrolünde ve denetiminde olacak. Hiçbir şekilde tarihi dokuya zarar verecek bir şey düşünmüyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Önümüzdeki günlerde somut adımlarımızı göreceğiz hem Manisa hem turizm merkezi olacak hem bölge ekonomik olarak canlanacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kula Jeoparkı: Türkiye'nin Turizm Gözdesi - Son Dakika

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