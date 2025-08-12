Kulak Enfeksiyonu Olanlar Havuzdan Uzak Dursun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kulak Enfeksiyonu Olanlar Havuzdan Uzak Dursun

12.08.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Salih Cesur, kulak enfeksiyonu bulunan kişileri havuzdan uzak durmaları için uyardı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Cesur, kulak enfeksiyonu bulunan kişileri, havuza girmemeleri konusunda uyardı.

Prof. Dr. Cesur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında serinlemek için tercih edilen havuzlardan bulaşabilen enfeksiyon risklerine dikkat çekti.

Havuzlardan bakteriyel viral mantar ve paraziter enfeksiyonların bulaşabileceğini ifade eden Cesur, "Bu enfeksiyonlar içerisinde üriner sistem enfeksiyonları, gastrointestinal sistemi tutan enfeksiyonlar, bunlara gastroentelitler diyoruz. Gözü tutan konjonktivit dediğimiz enfeksiyonlar, kulağı tutan otit enfeksiyonları, sinüzit dediğimiz enfeksiyonlar ve bazı paraziter ishaller görülebilir." dedi.

Cesur, kulak enfeksiyonu bulunan kişilerin havuza girmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kulağında otiti (kulak enfeksiyonu) olan bir vatandaşımızın yüzme havuzunda yüzmemesi gerekiyor. Bu enfeksiyonu daha da ağırlaştırabilir. Yine boğaz enfeksiyonu olan kişilerin hastalıklı dönemde havuza girmemesi gerekiyor. İshali olan çocukların özellikle yüzme havuzlarına girmemesi gerekiyor. Suyu kontamine ederek yani suya hastalık etkeni olan bakterileri bulaştırarak enfeksiyona neden olabilir." diye konuştu.

Cesur, özellikle kulak enfeksiyonuna yatkınlığı olup, kulağında tüp bulunan kişilerin de havuza girmemesi gerektiğinin altını çizerek, havuza girerken kulak tıkacı kullanılabileceğini söyledi. Cesur, "Yine göz enfeksiyonlarına karşı gözlük takılabilir. Mutlaka havuza girmeden önce insanların duş alması, havuzdan çıktıktan sonra da mutlaka duş alması genel hijyen açısından çok önemli bir kontrol önlemi." diye konuştu.

"Çocuk ve yetişkin havuzları ayrı olmalı"

Havuzların yeterince klorlanması, pH değerleri ve mikrobiyolojik analizlerinin düzenli yapılmasının önemine işaret eden Cesur, "Çocukların yüzdüğü havuzlarla erişkinlerin yüzdüğü havuzların ayrı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mantar enfeksiyonu durumunda havuz kullanımına değinen Cesur, "Ayağında mantar enfeksiyonu olan kişiler sulara girdiği zaman veya ortak terlik kullandıkları zaman mantar enfeksiyonlarını diğer sağlıklı bireylere bulaştırabilir." uyarısında bulundu.

Havuzlardan göze bulaşabilecek kimyasal konjonktivit riskine karşı da uyarılarda bulunan Cesur, şu bilgileri paylaştı:

"Gözlerde klora bağlı olarak konjonktivit dediğimiz gözün mukozasını tutan iltihabi, göz kapakları ve gözün dış tabakasını tutan kimyasal konjonktivit dediğimiz bir enfeksiyon olabilir. Bu konjonktivit bakteri ve virüslere bağlı olarak da gelişebilir."

Cesur, bu nedenle havuz seçiminde klorlamanın düzenli olarak takibinin yapıldığı güvenilir yerlerin tercih edilmesini, belirgin kirlenmenin olduğu havuzlara girilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Bu belirtiler varsa doktora başvurun"

Havuz sonrası yaşanabilecek enfeksiyon belirtilerine de dikkat çeken Cesur, "Havuzda yüzdükten sonra gözlerde kızarma, yaşarma, yüksek ateş, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna müracaat etmemiz gerekiyor. Öncesinde havuzda yüzme öyküsünün belirtilmesi çok önemli çünkü hekim bu bilgiden yola çıkarak enfeksiyon açısından şüphelenip gerekli tetkikleri yapar." ifadelerini kullandı.

Cesur, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün toplu kullanıma açık yerlerde düzenli periyodik denetimler yaptığını belirterek, resmi denetimlerin yapıldığı yerlerde havuza girilmesi önerdi.

Kaynak: AA

Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Güncel, ankara, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kulak Enfeksiyonu Olanlar Havuzdan Uzak Dursun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir’den geldi İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir'den geldi
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry’ye ceza şoku Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry'ye ceza şoku
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı

10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
09:41
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 17 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
15:53
Aydın’ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
15:34
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
15:31
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
15:30
Serdal Adalı’dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
15:20
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
15:02
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
14:54
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
14:36
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan’ın konserleri iptal edildi
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 11:31:22. #7.11#
SON DAKİKA: Kulak Enfeksiyonu Olanlar Havuzdan Uzak Dursun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.