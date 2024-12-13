Kule Apartmanı Davasında Müteahhit Tutuklu Kalacak - Son Dakika
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Kule Apartmanı Davasında Müteahhit Tutuklu Kalacak

Hatay'daki Kule Apartmanı davasında tutuklu müteahhit Ömer Cihan, proje dışı işlemlerin ev sahipleri tarafından yapıldığını iddia etti. Mahkeme, müteahhitin tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

13.12.2024 17:12  Güncelleme: 17:13
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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 103 kişinin hayatını kaybettiği Kule Apartmanı davasında tutuklu müteahhit Ömer Cihan, proje dışı işlemleri ev sahiplerinin yaptığını ileri sürdü. Kule Apartmanı'nda yakınını kaybeden Ahmet Şahan, dubleks daire için iki ayrı tapunun olduğunu, müteahhidin "imar affından faydalanın, yoksa daireniz kapatılır" dediğini söyledi. Mahkeme heyeti, müteahhit Ömer Cihan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Kule Apartmanı, 6 Şubat depremlerinin ilk saniyelerinde yıkıldı, 103 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Ömer Cihan, şantiye şefi Gültekin Murat Tiryaki, yapı denetim firması yetkilisi Nizam Genç, statik uygulama denetçisi Nedim Beyaz, uygulama denetçisi Emel Öksüz, kontrol elemanı Fatma Çapar, Ayşe Melahat Aydın ve Tuğçe Kutsal hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

Kule Apartmanı'yla ilgili açılan davanın ikinci duruşması bugün Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu müteahhit Ömer Cihan Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Binada yaşamını yitirenlerin yakınları ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"Her şey usulüne göre neyle suçlanıyorum"

Tutuklu sanık müteahhit Ömer Cihan, binasının mühendis, mimar tarafından projelendirildiğini, belediye ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan onay aldığını söyledi. Beton ve demirin kontrol edildiğini, her şeyi usulüne göre yaptığını belirten Cihan, neyle suçlandığını bilmediğini söyledi.

Sanık avukatlarından biri müteahhit Ömer Cihan'a mimari projede bulunmayan çatı kaplama olduğunu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) raporunda bunun bir kusur olarak görüldüğüne dikkat çekerek, çatının ne zaman kaplandığını sordu.

Sanık Ömer Cihan, çatının ne zaman kapatıldığını hatırlamadığını söyleyerek, "Ben kapatmadım zaten. Ev sahipleri kapattı. Bu yapılan kaplamanın binanın yıkımına neden olacağını düşünmüyorum" dedi.

"Binada hiçbir değişiklik yapmadık"

Binada anne, baba, yengesini kaybeden Ahmet Şahan, "Daireyi 2018 yılından Ömer Cihan'dan aldım. Alırken video çekmiştim hala elimde. Hiçbir değişiklik yapmadım. Ruhsatsız olanlar kendileri tarafından yapıldı. 8 ve 9 dubleks daireydi. İki ayrı tapu vardı. 2019 ya da 2020 yılında Ömer Cihan bize 'imar affından faydalanmanız lazım. Yoksa daireniz kapatılır' dedi. Hatta ofisine gittik, kendisi başvuru yaptı" diye konuştu.

Müşteki Ahmet Şahan'ın imar affı söylemine itiraz eden sanık Cihan, Şahan ailesinin kendisinin yanına geldiğini, çatı için imar barışından faydalanmak istediğini söylediğini ifade etti. Binada eşi ve çocuklarını kaybeden Sinan Koçak ise betonun elle kırıldığını ve kalitesiz olduğunu söyledi. Bir diğer müşteki de "Ne demir vardı, ne kum. Bina depremin ilk saniyesinde yıkıldı" dedi.

Duruşma 12 Şubat'a ertelendi

Mahkeme heyeti, tutuklu müteahhit Ömer Cihan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Şubat 2025 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kule Apartmanı Davasında Müteahhit Tutuklu Kalacak - Son Dakika

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