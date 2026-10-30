Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sanatçı Sinan Akçıl ile AKM\'de bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sanatçı Sinan Akçıl ile AKM'de bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sanatçı Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaret etti. Bakan Ersoy, sosyal medya paylaşımında, kültür ve sanat alanındaki çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek Akçıl'a teşekkür etti.
(ANKARA) - Sanatçı Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kıymetli sanatçımız Sinan Akçıl ile Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldik. Kültür ve sanat alanındaki çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunduğumuz Sayın Akçıl'a nazik ziyareti için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?