Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kosova'ya ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kosova'ya ziyaret gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kosova'ya günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında başkent Priştine ile Yakova'da çeşitli temaslarda bulunan Bakan Ersoy, Kosova İslam Birliği, cami restorasyonları ve Türk kurumlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, restore edilen camilerin açılışını da yaptı.

25.07.2024 21:38
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kosova'ya günübirlik ziyareti kapsamında başkent Priştine ile Yakova'da temaslarda bulundu.

Bakan Ersoy, Priştine'deki Uluslararası Adem Jashari Havalimanı'nda Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Çeku ile bir araya gelerek ikili ilişkileri değerlendirdi. Daha sonra Kosova İslam Birliğini ziyaret eden Ersoy, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava ile ortak yürütülen projeleri ve işbirliği fırsatlarını görüştü.

Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Priştine'deki Emir Alaaddin Camisi'ni ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu.

"Balkan fatihi" olarak bilinen Osmanlı'nın üçüncü padişahı Murad Hüdavendigar'ın (I. Murad) Priştine yakınlarındaki türbesini de ziyaret eden Ersoy, burada Sultan Abdülmecid Han'ın beratıyla 1854 yılında türbedar olarak tayin edilen Buharalı Hacı Ali Bey ailesinin mensubu Saniye Türbedar ile bir araya geldi.

Ersoy, restore edilen camilerin açılışını yaptı

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen, Osmanlı döneminden kalma Priştine'deki Pirinaz ile Yakova'daki Mahmut Paşa camileri Ersoy'un ziyareti sırasında düzenlenen törenlerle ibadete açıldı.

Yakova'daki açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, Kosovalılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını iletti. Dünya coğrafyasının herhangi bir yerinde yaşayan soydaşların, insanlığın ortak mirasına yaptığı her bir katkıyla mutlu olduklarını belirten Ersoy, "Kosovalı kardeşlerimizin de her başarısıyla iftihar ediyoruz. Sevinciniz sevincimiz, başarınız başarımızdır. Ürettiğiniz her değer, her eser bizim de değerimizdir, eserimizdir." dedi.

Mahmut Paşa Camisi restorasyonuyla ilgili bilgi veren Ersoy, şöyle konuştu:

"Restorasyonda harim duvarlarındaki kalem işleri korundu, katı ahşaplar ile doğramalar yenilendi. Ahşap kubbeli tavanda konservasyon işlemi ile barok kalem işleri ıslah edildi. Son cemaatin doğu cephesinde bir kütüphane oluşturuldu. Minarenin güçlendirilmesi ve külah değişimi de gerçekleştirildi. Çevre düzenlemesiyle abdest alma mahalli yapıldı. Bütün süreçlerde statik güçlendirmeler titizlikle gözetildi. Gerçekten kapsamlı ve özenli bir çalışmayla bu kıymetli tarihi eseri ihya ettik. Soydaşlarımızın hayatını güzelleştirecek, kolaylaştıracak, yaşadığı yere değer katacak her eser bizi mutlu ediyor."

Ersoy, Kosova'nın stratejik konumu ve kıymetli insan sermayesiyle çok önemli bir bölge olduğunu da sözlerine ekledi.

Törende konuşan Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava ile Yakova Belediye Başkanı Ardian Gjini de desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Yakova'daki Osmanlı eserlerinde incelemelerde bulunan Ersoy, ardından Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın yanı sıra KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile görüştü.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Kosova İslam Birliği işbirliğinde Priştine'de yapılan, kaba inşaatı süren Merkez Camisi'ni de ziyaret eden Ersoy, çalışmalar konusunda yetkililerden bilgi aldı.???????

Ersoy'a Kosova ziyaretinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kosova'ya ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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