Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, su verimliliği seferberliği için işbirliği protokolü imzaladı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, su verimliliği seferberliğine ilişkin işbirliği protokolü kapsamında, su tasarrufu sağlayacak projeler geliştirileceğini, mevcut su kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanacağını bildirdi.

Bakan Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı toplantı salonunda, "Su Verimliliği Seferberliği İşbirliği Protokolü" imza töreni düzenlendi.

Burada yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında suyun stratejik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Ersoy, Türkiye'nin de sanılanın aksine su zengini bir ülke olmadığını ve kişi başına düşen kullanılabilir su miktarıyla, su stresi çeken ülkeler grubunda bulunduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, "Su sadece yaşamın devamı için değil aynı zamanda ekonomik kalkınma, tarım, enerji üretimi ve turizm gibi birçok sektörde de hayati rol oynamaktadır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde su kaynaklarımızın sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, geleceğimiz için bir ihtiyaç değil, büyük bir zorunluluktur." diye konuştu.

Bakanlıklar arasında kurulan bu işbirliğinin su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu protokol çerçevesinde, su tasarrufu sağlayacak projeler geliştirerek, mevcut su kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayacak ve kamuoyunda suyun önemi konusunda farkındalık yaratmış olacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, turizm bölgelerinde suyun verimli kullanımı teşvik edilecek, su tüketimini azaltacak uygulamaları hayata geçireceğiz.

Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı'yla turizm sektöründe su kullanım verimliliğinin artırılmasını, bunun neticesi olarak da önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 40 oranında su kazanımının sağlanmasını hedefliyoruz. Turizm sektörü için hazırladığımız Su Verimliliği Rehberi'nde, peyzaj alanlarında kurakçıl peyzaj uygulamalarına geçilmesi, bunun yanı sıra sulama yöntemi, zamanı ve süresinin optimize edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor."

"Turizm bölgelerinde arıtma tesislerini hayata geçirdik"

Bakan Ersoy, gri su ve yağmur suyu sistemleriyle suyun yeniden kullanımının artırılmasının önemi ve verimli su kullanımı konusunda bilgilendirme süreçlerini güçlü şekilde yürüteceklerinin altını çizdi.

Bu süreci Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı çerçevesinde de ele aldıklarını anımsatan Ersoy, "Otellerin ve işletmelerin sürdürülebilirlik belgesi alabilmesi için su tasarrufu kriterlerini getirmiştik. Hatta bu kriteri, programın ilk aşaması olarak da değerlendirmiştik. Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında Türkiye'de 1. Aşama Belgesi'ne sahip 17 bin 237 konaklama tesisi 3. Aşama Sertifikası'na sahip 1073 konaklama tesisi bulunuyor." bilgisini verdi.

Turizm alanında su tasarrufu yapılabilecek bir diğer alanın da atık su arıtma tesisleri olduğunu aktaran Ersoy, atık su arıtma tesisi yapım sorumluluğunun belediyelerde olduğunu ancak turizm bölgelerinde bakanlık olarak devreye girerek arıtma tesislerini hayata geçirdiklerini söyledi.

İlk etapta Antalya-Belek bölgesi, sonra Muğla- Bodrum ve devamında Antalya-Kemer bölgesinde üç büyük arıtmayı geçen yıllarda hayata geçirdiklerini anımsatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Arıtılmış suyun, atık su arıtma tesis alanı içerisinde sulama suyu, yangın suyu gibi alanlarda kullanılmasının yanında, ilerleyen zamanlarda arıtılmış suyun gri su şebekesine alınabilmesi ve bu sayede diğer alanlarda kullanılabilmesi için gerekli altyapı tesisi inşa aşamasında hazırlanmaktadır. Buna ilave olarak, tesisler yağmur suyunun toplanabilmesi de göz önünde bulundurularak projelendirilmektedir."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bakan Yumaklı'ya suyun verimli kullanılması konusunda her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Su verimliliği seferberliği kapsamında atılacak adımların, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayarak, ekosistemi koruyarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefini güvence altına alacağına inandığını vurgulayan Ersoy, işbirliğinin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakanlar Ersoy ve Yumaklı, "Su Verimliliği Seferberliği İşbirliği Protokolü"nü imzaladı.