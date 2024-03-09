Kum Zambaklarına Zarar Veren Off-Road Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kum Zambaklarına Zarar Veren Off-Road Tehdidi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tel örgüyle çevrili sit alanında yapılan Off-Road etkinlikleri, kum zambaklarına ve endemik bitkilere zarar veriyor. Prof. Dr. Hakan Sert, bu alanlarda düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtiyor.

09.03.2024 23:31  Güncelleme: 00:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tel örgüyle çevrili koruma altındaki sit alanında Off-Road yapıp kum zambaklarına zarar veriyorlar

Caretta carettaların yuva yaptığı, kum zambaklarının mekanı doğal kum tepeleri Off-Road tehdidi altında

Prof. Dr. Hakan Sert:

" Bu alanlarda gittikçe artan insan faaliyetlerine düzenlemeler getirilmesi gerekiyor"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde etrafı tel örgüyle çevrili sit alanında dört çekerli araçlarla Off-Road yapılması, kum tepelerine, tarihi eserlere ve kum zambakları başta olmak üzere endemik bitkilere zarar veriyor. Off-Road araçlarının gelişi güzel kullanılması durumunda çevreye zarar verebileceğini belirten Prof. Dr. Hakan Sert, sorunun çözümünün Off-Road Güzergahları belirlemekten geçtiğini söyledi.

Side doğu sahilinde koruma altındaki kum zambaklarının yetiştiği, caretta carettaların yuva yaptığı doğal kum tepelerin üzerinde dört çekerli araçlarla Off -Road yapılması çevreye duyarlı vatandaşların tepkilerine neden oluyor. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sert Manavgat ve Side'nin tarihi ve arkeolojik zenginliklerinin yanında doğal güzelliklerini de korumak için gittikçe artan insan faaliyetlerine düzenlemeler getirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sert,: " Çünkü insanlar kurallar ve sınırlandırmalar getirilmediği sürece doğal güzelliklerin farkına varmadan her yeri dümdüz edip ev ve iş yerleri inşaa etme eğilimindedir. Bu düzenlemeleri yaparken de tamamen yasaklayan bir tavır içerisine de girmek yanlış olur" dedi.

Manavgat'ın batı sahilinin oteller nedeniyle betonlaştığını, Side'den Kızılot'a kadar yaklaşık 20 kilometrelik doğu sahilinin Manavgat'ın kısmen doğal kalmış sahilleri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sert "Geleceğimiz için çevre dostu bir yaklaşımın büyük önem taşıdığını düşünerek, sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin nasıl sağlanabileceği üzerine uzun vadeli planlar yapmamız gerekmektedir. Öncelikle, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik kavramlarını ele aldığımızda; Çevre bilinci, doğal kaynakların korunması, enerji verimliliği, atık yönetimi gibi konularda farkındalık sahibi olmayı ifade eder. Side-Sorgun bölgesi gerek arkeolojik gerekse de doğal zenginlikleri ile bu konuda öne çıkmaktadır. Arkeolojik zenginlikler kazı ekipleri belediye ve anıtlar kurulu gibi kamu kurumları tarafından genelde artık sıkı denetlenmekte ve korunmaya çalışılmaktadır. Fakat doğal zenginlikleri koruma bilinci henüz tam kabul görmemektedir. Bunun nedeni insanlarımızın cahilliği, ve geçmişten günümüze gelen yanlış yorumlanan dini bir takım ifadelerdir. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de insan dışında tüm diğer canlıların insanların yararına olduğu ifadesi insanlar tarafından yanlış anlaşılıp tüm canlıların istediğimiz gibi istismar edilerek kullanılması ve sonunda yok edilmesi gibi anlaşılmaktadır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de geçen bu ifade diğer canlılar olmadan insanın da olamayacağı anlamında bir ekosistem yaklaşımıdır. Örneğin tüm arıları dünyadan yok ettiğimiz zaman bitkilerde yok olacak bitkiler yok olunca bizler ve hayvanların tamamı yok olacaktır. Yani arı yararlı bir hayvandır ama arı olmadan insan da olmaz. Bunun gibi daha bir çok örnek sayabiliriz." dedi.

Manavgatın nadir biyolojik bir zenginliği olan koruma altındaki kum zambaklarının yetiştiği yerlerde ve aynı zamanda yaz mevsiminde caretta carettaların yuva yaptığı kumların üzerinde dört çekerli araçlarla off Road yapıldığının tespit edildiğini söyleyen Sert şöyle devam etti: " Bu insanları turist veya yerli; bu faaliyetlerinden alıkoyamayız. Ancak bu faaliyetleri de her yerde yapmalarına da izin veremeyiz. insanların eğlence amacıyla yapmış oldukları faaliyetlerini ilgili kamu kuruluşlarının göstereceği belirli alanlarda yapmalarını sağladığımız zaman bu sorun kendiliğinden çözülmüş olacaktır. İnsanlarımıza doğru yolu gösterdiğimiz zaman o yolu takip edecek kadar bilinçli olduklarını düşünüyorum. Unutmayalım ki doğru denetim ve düzenlemelerle sürdürülebilir çevre yönetimi çok kolay bir şekilde sağlanabilir." diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hakan Sert, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kum Zambaklarına Zarar Veren Off-Road Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla BİLSEM, Kadınlar Gününü Bilimsel İçerikli Programla Kutladı
    00:44 Muğla BİLSEM, Kadınlar Gününü Bilimsel İçerikli Programla Kutladı

    Muğla'da faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), özel yetenekli öğrencilere yönelik olarak kadınlar gününü kutladı. Felsefe öğretmeni Gözde Gürdal tarafından düzenlenen atölyede kadın algısı, bilimde kadınlar STEM ve kız çocukları temaları ele alındı. Etkinlikte uygulamalı STEM etkinlikleri yapılarak katılımcılar keyifli vakit geçirdi. BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci, öğretmenin farkındalık oluşturan etkinliği için tebriklerini iletti ve kız çocuklarının STEM alanlarında kariyer yapmalarının önemine vurgu yaptı.

  • Sarıyer'de motosikletle ticari taksi çarpıştı, 2 kişi yaralandı
    00:35 Sarıyer'de motosikletle ticari taksi çarpıştı, 2 kişi yaralandı

    Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında motosikletle ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet alev aldı ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yangın tüpüyle müdahale edilen motosikletin yanması itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ticari taksi şoförü ise emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i yırtan şüpheli yakalandı
    00:25 Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i yırtan şüpheli yakalandı

    Mersin'de sosyal medya hesaplarında paylaşılan Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, olayın 4 Mart'ta K.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli yakalanarak yasal işlemlere başlanmıştır.

  • Kayseri'de Polis Tarafından Düzenlenen Huzur Uygulamasında 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
    00:25 Kayseri'de Polis Tarafından Düzenlenen Huzur Uygulamasında 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

    Kayseri'de polis tarafından düzenlenen huzur uygulamasında, 28 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 247 personel ve 51 ekip ile gerçekleştirilen uygulamada, 1642 kişi sorgulandı. Ayrıca, 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 iş yeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda, kimliği olmadığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli de yakalandı.


23:23 İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Son seçimim’’ çıkışına tepki İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Son seçimim'' çıkışına tepki
22:38 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya Suriyeliler mi girdi içeri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?
21:48 Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti
21:23 LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor? Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu
18:31 Samsun Bafra’da silahlı kavga: 1 ölü Samsun Bafra'da silahlı kavga: 1 ölü
23:48 Çağla Şikel’in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi
21:45 Şota Arveladze, Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğünden ayrıldı Şota Arveladze, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünden ayrıldı
20:15 GKRY’deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı GKRY'deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı
19:50 Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
19:21 Kent lokantaları polemiği Murat Kurum “Ben olsam utanırım“ dedi, İmamoğlu “Allah akıl versin“ diyerek yanıt verdi Kent lokantaları polemiği! Murat Kurum "Ben olsam utanırım" dedi, İmamoğlu "Allah akıl versin" diyerek yanıt verdi
19:19 Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama
18:52 Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti
18:43 Muğla’da CHP’li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik Muğla'da CHP'li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik
18:01 Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 00:50:01. #1.12#
SON DAKİKA: Kum Zambaklarına Zarar Veren Off-Road Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement