Kumluca'da 2026-KPSS öncesi sınav koordinasyon toplantısı: Güvenlik tedbirleri ele alındı - Son Dakika
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Kumluca'da 2026-KPSS öncesi sınav koordinasyon toplantısı: Güvenlik tedbirleri ele alındı

Kumluca\'da 2026-KPSS öncesi sınav koordinasyon toplantısı: Güvenlik tedbirleri ele alındı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 6 Eylül'de yapılacak 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesi İlçe Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi. Kaymakam Bahadır Güneş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sınavın güvenli ve sorunsuz geçmesi için alınacak tedbirler ile adayların uyması gereken hususlar değerlendirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 6 Eylül'de yapılacak 2026- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesi İlçe Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş başkanlığında Kaymakamlık salonunda düzenlenen toplantıda, sınavın güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi için alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda, sınav öncesi, sınav günü ve sonrasında uygulanacak güvenlik tedbirleri ile adayların uyması gereken hususlar ele alındı.

Kaymakam Güneş, sınava girecek adaylara başarı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kumluca'da 2026-KPSS öncesi sınav koordinasyon toplantısı: Güvenlik tedbirleri ele alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kumluca'da 2026-KPSS öncesi sınav koordinasyon toplantısı: Güvenlik tedbirleri ele alındı - Son Dakika
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