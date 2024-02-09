Kumluca'da cinayetten aranan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kumluca'da cinayetten aranan 3 zanlı yakalandı

Kumluca\'da cinayetten aranan 3 zanlı yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından cinayetten aranan 3 zanlı yakalandı. Hacıveliler Mahallesi'nde gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

09.02.2024 16:45
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde cinayetten aranan 3 zanlının yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında Hacıveliler Mahallesi'nde cinayetten arandıkları belirlenen A.A, H.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kumluca'da cinayetten aranan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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