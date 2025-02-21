Kumluca'da Gençlik Merkezi Resim Sergisi Açıldı

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Kumluca'da gençlik merkezi resim atölyesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan karma resim sergisi açıldı.

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen serginin açılışına, Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kursiyerler katıldı.

Açılışta konuşan Avcıoğlu, sanat ve sanatçıya her zaman destek verdiklerini belirterek, bu konuda gençlik merkezi çatısı altında bir çok sanatsal etkinlik ve kursların yapıldığını söyledi.

Resim atölyesi öğrencileri ve eğitmenlerini, hazırladıkları resim sergisinden dolayı kutlayan başkan Avcıoğlu, "Burada özellikle küçük ressamlarımızın yaptığı resimleri görmek beni çok mutlu etti. Gelecekte sizlerden ulusal ve uluslararası sergilere katılacak eserler bekliyoruz. Bizlerde sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen resim sergisini gezen ilçe protokolü ve davetliler, çocuklar tarafından hazırlanan resimleri inceleyerek bilgi aldı.