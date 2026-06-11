Kumluca\'da Kalpten Kalbe Konferansı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Uluslararası Mucizevi Eller Sosyal Kooperatifi (UMESKO) tarafından düzenlenen "Kalpten Kalbe Bir Buluşma" konferansına yazar Ömer Demirbağ konuşmacı olarak katıldı.

UMESKO Başkanı Sebile Gürkan, Finike Kaymakamlığı ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının (KUTSO) desteğiyle Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, sosyal bir kooperatif olarak toplum yaşamına katkı sağlamak amacıyla her alanda sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumların ortak halkasını güçlendiren, farklı kuşakları aynı değerler etrafında buluşturan önemli faktörler olduğunu dile getiren Gürkan, konferansın edebiyat ve düşünce dünyasına yeni ufuklar açması ve özellikle gençlere ilham vermesi temennisinde bulundu.

Konferansta yazar Ömer Demirbağ da iyi insan olmak, güzel ahlak, okuyarak dil geliştirme ve kültürel zenginliklere ilişkin konuşma yaptı.

Konferansın sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Demirbağ'a Finike Kaymakamı Musa Kazım Çekil tarafından plaket takdim edildi.

Etkinliğe, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, KUTSO Başkanı Fahri Özen, daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.