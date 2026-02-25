Kumluca'da Ramazan Denetimleri - Son Dakika
Kumluca'da Ramazan Denetimleri

25.02.2026 11:47
Kumluca'da Zabıta, ramazan dolayısıyla fırınlarda denetim yaptı, hijyen ve gramaj kontrolleri yapıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren fırınlarda kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla pide ve ekmek çeşitleri üretiminin arttığı fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve kaliteli gıdaya ulaşabilmesini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, işletmelerin genel temizlik kurallarına uygunlukları, ramazan pidesi ve ekmeklerin gramajları ve işletmelerin ruhsatları titizlikle kontrol edildi.

Denetimler sırasında uygunsuzluk tespit edilen noktalarda yetkililere gerekli uyarılar yapılarak mevzuata uygunluk konusunda bilgilendirme yapıldı.

Düzenli aralıklarla yapılan denetimlerin, ramazan ayı boyunca ve bayram süresince devam edeceğini bildirildi.

Kaynak: AA

