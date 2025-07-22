Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hakan Altunbaş'ın kullandığı kamyon, Kumluca- Kemer D-400 kara yolu Belen mevkisinde Handan Selet'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Selet yaralandı. Yaralı, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Altunbaş, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kumluca'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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