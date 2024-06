Kumluca'da yüzme alanlarında denetim yapıldı

Güncel

Kumluca'da boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla, Kumluca Kaymakamlığı ilçe denetleme komisyonu tarafından yüzme alanı olan plajlarda denetim yapıldı.

Kumluca Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Milli Eğitimi Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, temsilcilerden oluşan Kumluca Kaymakamlığı denetim komisyonu üyeleri plajlarda denetim gerçekleştirdi.

Kumluca Günay sahil Tesisleri'nde Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Erol Koca başkanlığında toplanan komisyon üyeleri, Kumluca ve Adrasan'da yüzme alanlarında bulunan toplam 10 can kurtarma kule noktasına denetimlerde bulundu.

Komisyon üyeleri denetimlerde, halka açık yüzme alanı plajlarda can kurtaran çalışanlarının kontrol bölgelerini, can kurtaranların bölgelerinde hazır bulunup bulunmadığını, olası kurtarma durumlarında can kurtaran malzemelerinin yeterliliği ve çalışanların çalışma şartlarını yerine getirip getirmediklerini kontrol etti.

Komisyon başkanı Erol Koca, sezon öncesi yapılan kontrollerde yüzme alanlarında herhangi bir eksikliğin tespit edilmediğini, ilçe genelindeki halka açık yüzme alanı ve plajlarda yaz boyunca denetimlerin süreceğini, eksikleri olan kurumlara, işletmelere gereken uyarıları yapacaklarını bildirdi.