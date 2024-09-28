Kur\'an Yarışması Bişkek\'te Yapıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkezi İmam Serahsi Camisi'nde "4. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.
Kırgızistan Müftülüğünce organize edilen ve üç gün süren yarışmaya 27 ülkeden 400 yarışmacı katıldı.
Jüri başkanlığını Mısır'dan hafız Şeyh Ahmet Al-Masarawi'nin yaptığı yarışmada birinciliği Endonezya'dan Fetva Hadi Mevlana elde etti.
Kazakistan'dan Nimatulla Abdulazimov da jüri tarafından özel ödüle layık görüldü.
Müftü Yardımcısı Samidin Atabayev, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
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