Kuran\'a Saygısızlık İddiasıyla Gözaltına Alınan Genç, Ferdi Tayfur\'un Ölümünün Ardından Hastane Önünde Şarkı Söyledi

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ANTALYA'da, T.S.Ü. (17), Kuran'ı Kerim'e saygısızlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki doktorunun talebi üzerine 17 Aralık gecesi ambulans uçakla bu kente sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ferdi Tayfur, dün saat 19.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Ölüm haberini alan sanatçının hayranları, Tayfur'un bulunduğu hastanenin önüne geldi. Giyim tarzı, saçları ve ayakkabılarıyla Tayfur'a benzetilen T.S.Ü. de dün akşam hastane önünde şarkılar söyledi. Bazı sosyal medya hesaplarında T.S.Ü.'nün Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yaptığına ilişkin görüntülerin yer aldığı iddiaları üzerine polis harekete geçti. T.S.Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.