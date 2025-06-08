Kurban 2025: 6.900 Filistinli Aileye Et Dağıtımı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, "Kurban 2025 Organizasyonu" kapsamında Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki kamplarda yaşayan Filistinli 6 bin 900 aileye kurban eti dağıttı.

Cansuyu Lübnan Ekip Sorumlusu Süleyman Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den 966 bağışçının 138 büyükbaş kurbanının dağıtımını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Beyrut'ta Filistinlilerin yaşadığı kamplarda 6 bin 900 aileye kurban eti yardımı yaptıklarını aktaran Çalışkan, "Burada bulunan 12 kampta 270 binden fazla Filistinli yaşıyor. Bayramda bu kamplarda yetimlerle buluştuk ve onlara Türkiye'den getirdiğimiz hediyeleri, elbiseleri verdik." dedi.

Filistinlilerin Türkiye'ye teşekkür ettiklerini ileten Çalışkan, "İsrail zulmünden kaçarak Lübnan'a sığınan Filistinliler uzun süredir açlık ve yoksullukla mücadele ediyor. Kurban eti dağıtımı esnasında zaman zaman ne yazık ki izdiham yaşandı. Bu da Filistin kamplarında yaşayanların ne denli açlık ve yoksulluğa terk edildiklerinin bir göstergesi." ifadelerini kullandı.