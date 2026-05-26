Bayram arifesinde mezarlıklarda yoğunluk

26.05.2026 15:44
Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ve şehitlikleri ziyaret ederek dua etti, kabirleri temizledi. Protokol üyeleri de şehit aileleriyle bir araya geldi.

Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep'te Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı'na sabah erken saatlerde giden vatandaşlar, kabir ziyaretinde bulundu.

Şehitliklerde de ziyaretler nedeniyle yoğunluk oluştu. Kabirleri temizleyen aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Mezarlıklarda görev alan güvenlik ekipleri de trafiğin sıkışmaması için önlem aldı.

Malatya

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Serdar Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Mezarlığa ziyaret için gelenler, yakınlarının kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Bazı vatandaşlar, mezarların üstündeki çiçeklere su verdi.

Protokol üyeleri ise kabirlere karanfil bıraktı.

Kilis

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ve şehit aileleri Kilis Şehitliğini ziyaret etti.

Şehit yakınlarıyla görüşen ve bayramlarını kutlayan Vali Kalaylı ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlıkları ziyaret edenler dua okudu.

Kentteki şehit aileleri, Bediüzzaman Mezarlığı'ndaki kabirlere ziyarette bulundu.

Türk bayraklarıyla donatılan kabirlere çiçek bırakan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar ve şehit yakınları mezarlıkları ziyaret etti.

Şeyh Adil ve Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda yakınlarının kabirlerini ziyaret eden aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Vali Mükerrem Ünlüer ve beraberindekiler, şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Daha sonra Vali Ünlüer ve beraberindekiler, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin mezarlarına da karanfil bırakıp dua etti.

Kaynak: AA

