Kurban Bayramı'nda 16 Bin Kişi Yaralandı

Güncel

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X hesabından yaptığı açıklamayla Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ankara'da 1.274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığını bildirdi.

Paylaşımında kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmamasının bu gibi durumlara yol açtığını belirten Koca, "Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16 bin kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek" dedi.