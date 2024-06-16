Kurban Bayramı'nda 16 Bin Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda 16 Bin Kişi Yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığını açıkladı. Ankara'da 1.274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelindeki yaralanma sayısı oldukça yüksek. Bakan Koca, kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmasının önemine vurgu yaparak, henüz kurban kesmeyenlere dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

16.06.2024 21:13
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(ANKARA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X hesabından yaptığı açıklamayla Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ankara'da 1.274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığını bildirdi.

Paylaşımında kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmamasının bu gibi durumlara yol açtığını belirten Koca, "Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16 bin kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda 16 Bin Kişi Yaralandı - Son Dakika

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